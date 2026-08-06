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洛杉磯道奇今（6）日以6：7不敵芝加哥小熊，遭到三連戰橫掃，苦吞本季最長的6連敗。球隊休兵一天後，將於台灣時間8日上午作客亞利桑那響尾蛇，首戰預計交由佐佐木朗希（Roki Sasaki）先發。道奇近期先發投手頻繁失分、牛棚也陷入低潮，後半季狀態逐漸回穩的佐佐木，如今被推上止敗第一線。道奇此役首局靠大谷翔平從今永昇太手中轟出首打席全壘打，但先發左投勞爾（Eric Lauer）前4局就失掉6分，球隊打完7局仍以1：7落後。8局上蒙西（Max Muncy）先敲三分砲，大谷隨後再補上兩分全壘打，一口氣追到只差1分，最終仍以6：7落敗，連敗場次擴大到6場。羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示：「我喜歡球隊展現的鬥志，我們真的戰鬥到最後。輸球當然非常令人沮喪，但我仍相信這是一支能重新開始贏球的球隊。」即使一週前仍握有超過10場的分區領先，如今優勢快速縮水，他仍強調：「我完全不會往後看，只會專注眼前，打出我們自己的棒球。」佐佐木前一次先發是在7月30日面對西雅圖水手，主投5.1局僅失2分並送出7次三振，拿下本季第5勝。前5局他的招牌指叉球製造大量揮空，快速球也維持足夠威力，只在第6局遭遇亂流，整體內容仍是後半季最具代表性的登板之一。佐佐木後半季的控球與球威均有改善，先前也曾在對洋基之戰投出5.2局僅失1個非自責分的內容，快速球最快達到101.8英里。 對目前的道奇而言，他不必追求完封，只要避免開局大量失分、至少投滿5至6局，就能讓打線保有追分空間，也替疲憊牛棚爭取休息。道奇與響尾蛇系列賽前兩戰，預計由佐佐木與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）接力登板。羅伯斯談到兩名日本投手時表示：「我很期待。」響尾蛇同樣正在爭取季後賽席位，且直接威脅道奇的國聯西區領先位置，這組系列賽不只是普通例行賽，也可能影響接下來的分區走勢。弗里曼（Freddie Freeman）則直接點出止敗方式，他表示：「星期五就讓朗希投一場好球，然後我們負責得分，就是這麼簡單。」