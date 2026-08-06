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衛福部澄清部長發言 石崇良透過會議紀錄理解廠商離席

中聯致癌油案愈演愈烈，外界追問「20%產品下架是誰決定」，食藥署昨（6）日也公開會議紀錄。但衛福部長石崇良上週在立院說「總經理余凌冲在第二段會議就已經離席，沒參與20%下架會議。」但食藥署長姜至剛和食安辦主任許輔則於昨日承認「中聯全程都在」。石崇良也挨批說謊。衛福部今日則發布澄清，「部長依會議紀錄進行合理判斷，並非明知事實而刻意隱匿或誤導。」國民黨立委陳菁徽昨（6）日在立法院衛環委員會質詢時，詢問7月4日中聯致癌油20%產品下架會議最後由誰決定，且會議從3點至5點，而廠商是幾點離開？姜至剛則表示「廠商有在現場」。行政院食安辦主任許輔則提到，會議中，中聯關係人都在場。但石崇良上週在立法院被詢問時卻說，「余凌冲在第二段會議就已經離席，沒有參與後來的20%下架的會議。」對此，衛福部今日發布聲明澄清，「石部長於7月30日在立法院答詢表示，廠商於專家會議完成報告後離席。由於部長未出席7月4日專家會議，因此於檢視會議紀錄後，依會議發言內容作出說明。」衛福部說明，經檢視會議紀錄可知，在討論中聯公司提交報告時，確有廠商代表發言紀錄，但進入是否擴大產品下架範圍等專家討論階段，會議紀錄已無廠商代表發言內容，「部長據此理解廠商已離席，並據以答詢。」因此部長當日答詢是依據會議紀錄所作合理判斷，並非明知事實而刻意隱匿或誤導，更無任何欺瞞國會或社會大眾之情事。衛福部強調，「未來將會以更謹慎的態度回應外界疑問，避免說明未盡周延造成誤解。」