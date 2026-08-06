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國民黨主席鄭麗文4月率團訪中，整團花費480萬竟然向台灣民主基金會申請補助，由全民買單引發批評。國民黨副主席兼秘書長李乾龍當時曾說，若大家覺得有問題，國民黨也可以不申請，但申請並沒有違法。不過，民主基金會執行長廖達琪今（6）日表示，國民黨並沒有撤案。綠委王義川日前提案，針對外交部補助民主基金會預算，王義川提案減列1億元。今立法院長韓國瑜繼續主持總預算協商，外交部次長吳志中說，為了配合外交部長林佳龍推動總額外交，實現總統賴清德價值外交的願景，台灣民主基金會國際交流分享民主治理經驗，推動合作方案，邀請各國政府、相關國際組織來台，有助於推動次國家層級外交，期盼委員支持預算，建議改為主決議。提案委員王義川則堅稱，台灣民主基金會過去都補助全球一起對抗威權主義的擴張，可是今年出現申請單位有害群之馬，國民黨申請補助接受獨裁者習近平的召見，而基金會執行長也曾說，該案可能違反章程，所以要送到董事會討論，他建議民主基金會過去表現好，所以改為刪減國民黨申請的480萬再加480萬，共960萬元。民主基金會執行長廖達琪說，保證有違章程一定送董監事會處理，但刪960萬能否減半？王義川則說你們給的提案是刪1000萬。綠委范雲則說，立法院長韓國瑜是董事長，她是董事，上次董事會就說，申請去中國大陸皇帝陵不符宗旨，已經要求處理，今天院長在這裡，執行長可以直接拒絕，而且國民黨副主席對外說可以撤案，請問說真的假的？身兼台灣民主基金會董事長的立法院長韓國瑜則緩頰，董事會有不同聲音，執行長回答這很為難，現在就說不予以接受會很為難，董事會歸董事會，960萬是否可以？廖達琪則說可以接受。范雲則追問國民黨有無撤案？廖達琪則說沒有撤案，但一定會到董事會處理。