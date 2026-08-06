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中聯致癌毒油風暴持續延燒，在公布了專家會議報告之後，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛近日接連出面，為「苯駢芘含量20%以下油品免下架」的決策表明扛責。不過，台北市研考會主委殷瑋則翻出總統賴清德7月6日的發文，質疑其當時曾親自宣布並背書相關處置標準，石崇良想扛，姜至剛想扛，但扛得起來嗎？那賴總統該不該為了此事，面對國人呢？殷瑋指出，7月初癌油風暴擴大時，「20%以下癌油產品可以留在架上」的決策，引起群情譁然，地方抗命，中央在民意反撲之後，才收回成命。當大家問：「這誰決定的？」當時都說：「專家學者建議的。」如今輿論怒火中燒，衛福部說他「主動」公布報告，但被問到當初是誰容許癌油上架，突然大家都來扛，「苯」朝百官勇於扛責，「苯」來不是這樣啊，為什麼？殷瑋接著提到，行政院長卓榮泰接受白委邱慧洳質詢時，一句「就是因為7月3日下午5時重新討論，才有7月4日的專家會議」表明了角色，同時也強調專家並不是天兵，因此定出了20%論述。他質疑，卓榮泰院長會前顯有角色，有沒有射箭畫靶？會後為之辯護，有沒有一心護航？那會中呢，行政院有沒有認為「不宜全面下架」？接著，殷瑋將矛頭指向總統，「20%以下癌油產品，可以留在架上」的決策，就是賴清德在7月6日公然背書的，而這也是其針對癌油所做出的唯一發言。大家追查，說問題是專家學者、姜至剛、石崇良、食安辦主任許輔、卓榮泰，那賴清德總統的角色是什麼呢？姜想扛、石想扛，扛得起來嗎？那賴想扛嗎？賴總統該不該為了此事，面對國人呢？