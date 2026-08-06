節目中首度公開水原一平被捕前最後公開受訪錄音檔，他回憶自己如何深陷賭博泥沼，更一度爆出「大谷翔平陪我一起操作網路銀行還錢」震撼彈，讓採訪記者當場嚇傻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

湯普森正打算以水原一平受訪內容撰稿時，大谷翔平公關團隊緊急聯繫《ESPN》，全盤推翻水原一平的說法：「他（水原一平）說的全都是謊話！大谷翔平剛剛才知道這件事，他也完全沒有參與匯款。」

大谷翔平前翻譯水原一平，於2025年初發生非法賭博事件，大谷翔平本人甚至一度牽涉其中，在全球體壇引發關注，《ESPN》製作全6集的《對大谷翔平的背叛》Podcast節目，首集於上周公開，深度還原水原一平非法賭博案，這段引發軒然大波的錄音，於2024年3月20日、MLB韓國海外開幕戰的賽前。水原一平接受《ESPN》記者蒂莎·湯普森（Tisha Thompson）獨家專訪時，以他一貫低沉、含糊卻又帶著一絲恐懼的聲音，娓娓道來自己的涉賭經過。根據水原一平錄音中說法，他是在打撲克牌時結識自稱從事體育博彩的麥特·博耶（Matt Bowyer）。水原一平辯稱自己「直到最後都不知情這是非法賭博」，並將染賭原因歸咎於為了配合大谷翔平的高消費生活方式，導致生活費捉襟見肘，即便後來轉隊到道奇，年薪漲至30萬至50萬美元，依然入不敷出。此外，整段採訪最令外界震驚的，是水原一平對高達450萬美元（約合新台幣1.4億元）鉅額債務的解釋。他向記者聲稱，當債務雪球越滾越大、甚至害怕討債人找上門時，他向大谷翔平坦白了一切，並強調「是兩人一起操作大谷的銀行帳戶進行匯款還債的」。水原一平這番「大谷知情且協助還債」的說法，等於直接把大谷翔平捲入聯邦犯罪的深淵，面對水原一平描述犯案手法，記者湯普森立刻察覺到事態的嚴重性。面對記者質疑，水原一平不僅沒有意識到自己牽連大谷翔平，甚至在一旁的大谷翔平公關團隊，頻頻介入暗示結束採訪時，還天真地對記者說：「明天或今天的比賽結束後，我們還可以再聊。」完全沒意識到自己即將面臨被解僱、甚至面臨牢獄之災的命運。這場危機處理最終演變成一場羅生門。就在這段專訪結束，如果說水原一平受訪時的謊言是一場荒謬的鬧劇，那麼《ESPN》在節目後段揭露的真相則令人不寒而慄，最後，節目也釋出聯邦調查局掌握的關鍵鐵證——水原一平致電銀行的錄音檔。當銀行客服人員為了核實高額匯款，要求來電者報上姓名時，水原一平用毫無猶豫的語氣回答：「大谷翔平（Shohei Ohtani）。」根據調查，這樣冒名頂替的通話高達24次，不僅成為定罪關鍵證據，也讓他受訪時聲稱「大谷陪我一起還錢」，被認定為謊言。