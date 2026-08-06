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效力明尼蘇達雙城3A的前韓職救援王高祐錫，先前因手套被裁判檢查出疑似黏性物質，遭到禁賽處分，如今復出首戰立即投出1局無安打、無失分，最快球速達95英里、約152.9公里。韓媒《Star News》也趁勢力拱他再次升上大聯盟，直言這場表現證明，高祐錫目前的能力已不應只停留在小聯盟舞台。高祐錫7月25日代表雙城3A聖保羅聖徒出賽，原定在第7局登板，但裁判在他踏上投手丘前進行手套檢查，並發現疑似違反規定的黏性物質。高祐錫當場遭到驅逐，甚至還沒投出任何一球，手套也被聯盟人員帶走進一步檢查，事件隨即引發是否使用外來物質增加握球力的爭議。大聯盟隨後對高祐錫祭出10場禁賽，之後減輕為8場。由於裁判是在手套上發現異常物質，聯盟仍依相關規定處分，但外界目前掌握的資訊，主要來自比賽現場檢查與後續禁賽結果，因此較精確的寫法應是「異物規定疑雲」或「黏性物質違規」，而非直接認定他蓄意作弊。禁賽期滿後，高祐錫在台灣時間6日面對紅人3A，於球隊領先6分的第8局登板。他用17球完成1局，雖投出1次四壞球，仍未被敲出任何安打，也沒有失分，最快球速回升至95英里。對一名休兵超過一週的後援投手而言，復出首戰能維持球威並守住領先，至少證明狀態沒有因禁賽明顯下滑。高祐錫本季小聯盟累計出賽28場，拿下3勝1敗、4次救援與3次中繼成功，防禦率僅1.91。韓媒因此形容，他即使停賽8場後仍能立即壓制打者，再次證明3A舞台已無法充分反映他的能力；隨著禁賽場次減少，他最快已能重新獲得大聯盟升格資格，接下來只待雙城牛棚出現名額。高祐錫2023年球季結束後透過入札制度赴美，與聖地牙哥教士簽下2年合約，但前兩季始終未能站上大聯盟。歷經馬林魚、老虎體系後，他今年7月被交易至雙城，球團隨即將他加入40人名單，並在7月9日完成生涯大聯盟初登板；官方紀錄顯示，他之後於7月21日被下放回3A。高祐錫的大聯盟初登板並不順利，面對守護者時被敲出陽春砲，但也完成生涯首次三振。 他在3場登板後未能留隊，如今想再次升上最高殿堂，必須先證明球威足以應付大聯盟打者。韓媒雖積極催促雙城給機會，真正決定因素仍是球團牛棚需求。