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覺得網路不夠快？不夠穩定？快來看看台灣三大電信評比結果！國際權威行動網路體驗評估機構 Opensignal ，發布了最新「2026年7月台灣行動網路體驗報告」，報告顯示中華電信在本次評比中，再次展現絕對的領先地位，總計16項指標中，一舉狂攬12項大獎（包含9項獨得與3項並列），持續鞏固其作為台灣行動通訊龍頭的王者寶座！其中民眾最關心的「網路性能」與「涵蓋體驗」兩大核心領域，中華電信都表現優異，尤其是大家最在意的網速，中華電信幾乎包辦所有速度大獎，獨得「整體下載速度」、「整體上傳速度」、「5G下載速度」與「5G上傳速度」全部四項速度指標冠軍。其中在5G下載速度上更以高達47%的大幅領先優勢壓倒對手，5G上傳速度也快了約25%，為用戶帶來極致順暢的飆速體驗。另外，除了網速，涵蓋體驗也是中華電信獨走優勢，再度獨得「涵蓋」與「5G 涵蓋」兩項大獎，證明其無論是在人口稠密區或整體地理範圍，均擁有全台最廣泛且深厚的網路基礎建設。展望未來，中華電信更是已積極簽署兩項前瞻合作計畫，為台灣邁向6G世代奠定最堅實的技術基石。另外，在這次Opensignal的評比中，也可看出台灣電信市場持續良性競爭，台灣大哥大獲獎數由上期的4項增加至6項，並靠著優異表現獨得「可靠性」與「品質一致性」兩項體驗指標。遠傳電信則在「5G 可用率」上維持優勢再度奪冠，代表其5G用戶偵測到訊號的時間比例相當優異。面對台灣消費者龐大的吃到飽數據傳輸需求，三大電信業者將持續投入網路建設與技術革新，未來不僅將透過優質的5G網速與極廣涵蓋率提供用戶最優質的連線體驗，更會引領全台電信產業邁向5G Advanced與6G新時代。