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▲「萬鈞車隊」護送賴清德進入衡山指揮所。（圖／總統府提供）

漢光42號實兵演練昨登場，在首日深夜，模擬在戰時由數輛國造雲豹八輪裝甲車與支援戰術車輛組成「萬鈞車隊」，護送總統賴清德進駐大直衡山指揮所指揮作戰。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日表示，配合演習整體規劃，總統與團隊成員進行緊急狀況下的防衛作戰指揮及國政持續運作演練，藉此檢視指揮體系、跨部門協調及應變機制。國安單位針對總統在遭遇重大、緊急事件時的人身安全，規劃「萬鈞計畫」，在總統府或是官邸遭遇攻擊時，可運用八輪雲豹甲車丶黑鷹直升機，以地面運送或是空中快速移動等方式，從總統府、官邸緊急撤離，並由安全人員護送正副總統到安全處所。賴清德昨參與演練，據總統府釋出的畫面顯示，賴清德於深夜離開總統府後，搭乘國造CM32雲豹八輪裝甲車，由編組「萬鈞車隊」一路護送進入衡山指揮所。郭雅慧表示，配合演習整體規劃，總統與團隊成員進行緊急狀況下的防衛作戰指揮及國政持續運作演練，藉此檢視指揮體系、跨部門協調及應變機制，確保面對各類突發情勢時，政府維持有效運作，並持續守護國家安全與人民生活。