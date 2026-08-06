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洛杉磯道奇在交易大限前向堪薩斯市皇家換來左投布比奇（Kris Bubic），以小聯盟右投杜蘭（Carlos Duran）作為交易籌碼。布比奇去年入選明星賽，本季9場先發拿下3勝2敗、防禦率4.11，但目前因左肩與手肘問題被放進60天傷兵名單。道奇看中他的先發經驗與牛棚彈性，道奇專門媒體《Dodgers Way》記者林根（Emma Lingan）卻認為，若球隊準備讓他負責季後賽關鍵局數，這筆補強仍存在明顯風險。布比奇本季三振率24.6%，甚至略高於去年的24.4%，代表製造揮空的能力並未明顯退化；問題出在控球，他面對打者的保送率攀升至12.6%，寫下生涯最差表現。 對一名可能在季後賽轉任牛棚的投手而言，保送會讓他頻繁帶著壘上有人面對中心打線，風險也會隨局勢壓力放大。布比奇本季被擊球平均值約為.256，明顯低於生涯的.309，代表部分出局結果可能受惠於守備站位或球落點運氣。若被擊球結果逐漸回歸生涯水準，再加上保送率居高不下，他目前4.11的防禦率仍可能進一步惡化。換句話說，道奇買到的是具備三振能力的左投，卻不是一名能保證穩定壓制的即戰力。布比奇本季只有9場先發，目前正處於肩膀與手肘傷勢復健階段，皇家原先預估他最快8月底回歸。 即使順利復出，他也未必有足夠時間重新拉長局數，因此道奇更可能把他定位成季末長中繼、第二先發，或在季後賽針對左打者的牛棚武器。這種角色安排可以降低負擔，卻無法消除傷勢反覆的風險。道奇過去確實多次接手因傷勢或成績波動而身價下滑的投手，再透過投球設計與使用方式重新創造價值；但布比奇目前同時存在健康、控球與成績回歸疑慮，球團能否再次成功修復，仍是未知數。從交易成本來看，道奇只送出尚未在本季登上大聯盟、3A防禦率3.38的杜蘭，換來一名具明星賽資歷、能先發也能後援的左投，這筆交易本身並不算昂貴。 對傷兵眾多的道奇而言，布比奇只要能健康回歸，就足以增加投手調度選項。