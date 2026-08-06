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台股今（6）日開低震盪，加權指數開盤下跌123.66點至44,487.94點，盤中跌勢一度擴大，最低來到44,024.32點、重挫587.28點。截至上午10時50分，指數暫報44,509.15點，下跌102.45點、跌幅0.23%，成交金額約5908.61億元。觀察盤面族群表現，被動元件股今日普遍承壓，超過20檔個股走跌，其中龍頭國巨（2327）在連續4個交易日累計大漲26.62%後，今日出現獲利了結賣壓，開盤即跌破平盤，盤中最低來到536元，成交量超過3.5萬張，截至上午10時46分跌幅收斂至約1%。除了國巨外，華新科成交量突破1.7萬張，早盤下跌約1%；立隆電跌逾2%、華容跌逾3%、金山電跌近1%，整體被動元件族群表現疲弱。基本面方面，國巨第二季合併營收444.56億元，創單季歷史新高；毛利率38.5%，稅後純益94.18億元，每股稅後純益（EPS）4.59元。公司預估第三季營收將較第二季溫和成長，毛利率也可望持續提升。不過，在股價連日大漲後，市場獲利了結賣壓浮現，今日股價轉弱。法人分析，此波跌勢主要反映被動元件族群整體賣壓升溫，除了漲多回檔外，也與市場對電子終端需求復甦速度及庫存去化進度仍有疑慮有關，加上外資持續偏向賣方，資金有自電子零組件族群撤出的跡象，導致整體類股同步走弱。法人指出，此次修正並非單一個股因素，而是族群性拉回，短線仍須觀察法人籌碼是否止穩，以及成交量是否明顯收斂。在基本面尚未出現新的催化劑前，建議投資人避免追價搶短，待股價於重要技術支撐區止穩、賣壓消化後，再評估布局時機。