我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不只有中國國徽！整張「消費者保護法宣導圖卡」被抓包充滿中國元素。（圖／翻攝threads，2026.08.06）

市府認AI審查失靈 議員：不能每次都怪AI

繼國小暑假作業出現「支語」教材、區長獎禮品被爆是中國淘寶百元商品，台中市社會住宅又被發現張貼的「消費者保護法宣導圖卡」出現中國五星國徽，引發熱議。台中市政府今（6）日坦承，是同仁使用AI工具製作文宣時，內部審查機制出現疏漏，相關圖卡已全面下架。民進黨台中市議員江肇國、周永鴻則痛批，這已不是第一次出包，直言「台中市政府的螺絲真的鬆到不行」。有網友發現，台中市公園社會住宅電梯內張貼的「認識消費者保護法」公告中，「中央地方組織行政」的圖示竟是中國五星旗國徽，圖卡下方還署名「台中市政府住宅發展工程處政風室宣導」。貼文曝光後引發網友熱議，有人酸「政風都這樣了，難怪整個台中市會變成今天這個樣子」，更有人發起「大家來找碴」，指出圖卡中不只國徽錯誤，還包括中央、地方旗幟有誤、引用中國消保會徽章、人物穿著非台灣警察制服、法律條文錯誤、簡體字及「紅頭文件」等中國元素。有網友質疑，這恐怕是AI生成內容未經審核所致，但也有人留言反駁「丟給AI也不會自己跑出中共元素，除非使用者設定就是中國」。江肇國、周永鴻均表示將追究責任，另有網友狠酸「台中市最有名的不是螺絲鬆了，而是根本沒鎖過螺絲」。台中市政府回應表示，本案是同仁運用AI工具製作宣導圖卡時，內部審查機制出現疏漏，住宅發展工程處發現後，已第一時間將相關宣導品全面下架，並對引發社會疑慮向大眾致歉，承諾將深刻檢討、強化審查流程，避免類似情形再度發生。民進黨團總召周永鴻表示，AI可以協助行政作業，但絕不能取代行政審核。既然文宣已清楚標示由Gemini生成，主管機關更應逐一檢視內容是否正確，再對外張貼。尤其政風單位肩負廉政、法紀及行政監督職責，製作文宣原本是提醒市民提高警覺，結果卻率先栽在AI生成內容上，令人質疑市府的行政把關機制是否已經失靈。台中市議員張芬郁上午對此提出質詢，都發局長李正偉表示，同仁犯了3個錯誤，一是AI生成未做區分、二是政風室直接拿給住宅科張貼，缺乏審核機制、三是張貼過程未經長官覆核確認，將進行處分。張芬郁提醒，這種事若發生在民間企業，早就遭到民眾抵制，她不希望見到市府遭到市民抵制，其他局處也要引以為戒。