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婚姻登記連3年回升 去年較低點增25.4%

「結婚有助經濟」 雙薪與資產整合成最大誘因

合併存款、拉高貸款額度 婚姻成資產加速器

婚禮還沒辦先登記買房 怕晚一步付出「遲到成本」

高房價從「阻婚」變成「催婚」

在高房價與資產市場快速上漲的壓力下，韓國年輕人對婚姻的看法正悄悄改變。過去不少人認為「沒錢就不能結婚」或「結婚反而吃虧」，如今卻有愈來愈多30多歲青年，把婚姻視為整合兩人存款、雙薪收入與貸款額度的財務策略，希望能藉此加速買房及累積資產。韓媒將這種現象稱為「婚姻槓桿」（Wedding Leverage）。根據中央日報報導，這股趨勢也反映在婚宴市場。即使8月向來因酷暑與旅遊旺季被視為婚禮淡季，首爾部分婚宴會館仍從上午10時一路排到傍晚，單日可舉辦十多場婚禮。過去婚宴最早多從上午11時開始，如今首都圈熱門場地不僅上午10時就開席，連週五下午、平日與補假日都有人搶訂。根據韓國國家數據處統計，婚姻登記件數在疫情後的2022年降至19萬1690件，創下歷史新低，但此後連續3年回升，去年增至24萬326件，較低點增加25.4%。今年前5個月，韓國共有10萬3299對新人登記結婚，也較去年同期增加3.9%，顯示婚姻市場仍維持復甦趨勢。婚禮業者也明顯感受到需求升溫。一名婚禮顧問表示，疫情期間不少婚宴場地倒閉，如今結婚人數快速回升，只要場地條件稍佳，連預約諮詢都相當困難。部分熱門會館開放預約當天，準新人與顧問甚至得連續撥打數百通電話，才有機會搶到名額。婚戒市場同樣出現排隊熱潮。首爾百貨公司精品專櫃開門前，常可見準新人頂著烈日「開門衝刺」，有人甚至得等待一整天才能進店挑選婚戒。除了疫情期間延後的婚禮需求集中釋放，社會對婚姻的整體看法也逐漸轉為正面。韓國低生育高齡社會委員會今年3月針對2800名25至49歲民眾進行調查，結果顯示，76.4%受訪者對婚姻抱持正面態度，高於2024年的70.9%。其中，未婚男女正面看待婚姻的比例，更從55.9%升至65.7%，增加9.8個百分點，變化幅度尤其明顯。韓媒另針對93名20至44歲未婚男女進行調查，有75%受訪者認為，結婚在經濟層面有所幫助。被問及主要效益時，47.8%選擇「雙薪增加收入」，33.3%認為有助資產累積，17.4%表示可以分攤生活費，另有1.4%提到較容易購買自有住宅。所謂「婚姻槓桿」，是指伴侶透過結婚合併兩人的存款及收入，再搭配房貸、優惠貸款與政府補助，擴大可運用的本金及信用額度。一名36歲上班族表示，他看到不少人靠房地產與投資成功實現財務自由後，認為若想完成所謂的「階級跳躍」，就必須盡快累積更多本金，並善用貸款等財務槓桿。他與伴侶婚後將存款合併，透過雙薪提高家庭所得，再申請新生兒優惠貸款，希望盡快買房與擴大資產。原本一度延後的婚禮，也因這項財務規畫而提前舉行。這種思維尤其常見於工作與收入逐漸穩定的30至34歲族群。面對房價與股市上漲，不少人擔心僅靠單一收入，將愈來愈難追上資產增值速度，因此開始把婚姻視為一種「共同投資體」。一名31歲男性原訂明年1月舉行婚禮，但眼見首都圈房價出現上漲跡象，今年5月便先辦理結婚登記，並搶先簽約購買公寓。當時雙方家長甚至還沒正式見面，婚宴日期也尚未敲定。他表示，自己原本沒有急著結婚，但擔心若再拖延，房價持續上漲後，只能被迫搬到首都圈以外，等於得付出更高的「遲到成本」。為了申請房屋貸款，他與伴侶決定先完成婚姻登記，政府提供的結婚補助與婚姻稅額抵減，也成為考量因素。另一名33歲女性則表示，婚後與丈夫共同購買首爾公寓，若目前仍是單身，根本不敢考慮買房，可能還在為高昂租金感到不安。她認為，經濟穩定本身也是情緒安全感的重要來源。過去，高房價與生活成本被視為韓國年輕人延後或放棄婚姻的重要原因；如今，對已有穩定工作與交往對象的族群而言，快速上漲的資產價格，反而開始產生「催婚」效果。部分青年認為，若一個人無法負擔房價，就應盡早透過婚姻整合資源，以免在資產市場中愈落愈遠。婚姻也因此不再只是感情與家庭選擇，而被賦予提高收入、放大信用與加快財富累積的經濟功能。不過，這股「婚姻槓桿」風潮，也凸顯韓國青年對階級流動與資產焦慮的加深。當買房與投資逐漸被視為維持生活穩定的必要條件，婚姻似乎也從人生選擇，轉變成一項攸關財務競爭力的共同策略。