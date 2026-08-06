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▲白海豚颱風強襲沖繩！日航、全日空宣布「明天航班全取消」（圖／美聯社／達志影像）

隨著颱風白海豚持續逼近沖繩，日本各大航空公司相繼宣布大規模停飛計畫。全日空（ANA）、日本航空（JAL）等主要航空公司，已陸續決定於7日與8日「全天取消」所有沖繩縣內起降的航班，數千名旅客行程被迫打亂，各航空公司也緊急啟動應變措施。根據《琉球新報》報導，全日空（ANA）與空之子航空（Solaseed Air）已率先決定，於7日與8日兩天，全面取消沖繩航線的所有航班。日本航空（JAL）集團同樣宣布，7日全天取消所有沖繩起降班機。此外，JAL更於6日追加宣布，取消1班「福岡－那霸」航班，並一併取消8日共40班沖繩縣內起降的航班，光是日本航空一家公司取消的航班，就已影響多達5333名旅客的行程，衝擊規模相當可觀。為協助旅客能在颱風暴風圈靠近前緊急撤離，JAL集團旗下的日本越洋航空（JTA），已於6日下午緊急加開「那霸－中部（名古屋）」與「那霸－小松」的臨時加班機，盡力疏運滯留旅客。除了兩大航空巨頭外，天馬航空（Skymark）與廉價航空樂桃航空（Peach Aviation）也隨後發表聲明，確認7日全天，所有於沖繩縣內起降的航班均將全部取消。隨著各航空公司陸續跟進停飛，沖繩機場預料將出現大批旅客改簽或候補航班的混亂場面，提醒近期有沖繩旅遊計畫的民眾，務必隨時關注航班最新動態。