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▲西村力發聲，強調直播中只是表達對演唱會秩序的普遍看法，並未針對任何特定粉絲。（圖／翻攝自西村力粉絲IG）

韓國男團ENHYPEN日本成員西村力（NI-KI）的26歲日本女粉絲Mina，5日凌晨在首爾住處直播期間輕生身亡。由於西村力先前曾在直播中談到「部分粉絲只想獲得關注」，外界質疑他的發言影射Mina，間接引發大規模網路霸凌。事件延燒後，西村力本人及經紀公司目前尚未正式回應，但有粉絲帳號發文護主，強調相關言論並未針對特定人士，斥責有人刻意將兩起事件連結。事件起因於Mina日前在ENHYPEN美國演唱會上，希望成員善禹將向日葵轉交給西村力，卻當場被拒絕。西村力事後在直播中表示，部分觀眾不斷要求成員注意自己，卻未真正享受演唱會，讓他感到失望；儘管他並未點名，部分粉絲仍認為這段話是在影射Mina。大量網友隨後湧入Mina的社群批評，她公開道歉並宣布退出站姐身分，坦言曾以為多見幾次面，就能拉近與成員的距離。然而攻擊並未停止，她仍持續收到羞辱及詛咒留言，最終於5日凌晨直播期間輕生。韓國警方證實，一名20多歲日本女性網紅在首爾龍山區住處身亡，目前仍在調查確切經過。對此，西村力高達36萬人的粉絲IG今天也在IG發文指出：「這名偶像只是表達普遍性的擔憂，並劃定自己的界線，並非針對任何特定人士。扭曲他的言論，再將其與這起事件連結，是刻意且具有針對性的騷擾及惡意行為。」文章最後強調：「利用如此敏感的事件製造誤導性說法，並散播對西村力的仇恨，是完全無法接受的行為。」西村力的粉絲專頁也接連轉發酸民攻擊西村力的惡意言論，呼籲粉絲協助檢舉。至於Mina輕生事件，目前警方仍在調查Mina的死亡經過，無法將她輕生的原因歸咎於西村力或任何單一事件。