體育醫學專家莫斯（Jesse Morse）卻拋出殘酷現實，直言賈吉要重回球場恐怕「沒那麼快」，最合理的復出時間恐將延至9月中下旬。

我是廣告 請繼續往下閱讀

摩爾斯雖然認為賈吉仍有機會在本季回歸，但他不認為這會在短時間內發生：「我希望他能在今年球季回來，但我不認為會是兩週內發生的事情。」摩爾斯表示，「我認為9月中旬到下旬才是比較現實的復出時間，他目前還沒有完全脫離風險。」

紐約洋基隊當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）自從5月31日因右側第一肋骨應力性骨折進入傷兵名單後，至今已缺陣超過兩個月。雖然今（6）日迎來好消息，賈吉獲准進行輕量活動，讓球迷燃起回歸曙光，但賈吉本季因傷缺席比賽後，外界一直關注他的復出時間表。8月5日最新消息指出，賈吉已經通過檢查，獲准開始進行部分訓練，包括戶外跑步以及上半身阻力訓練。這項進展被視為復出的重要一步，不過知名醫學專家摩爾斯（Jesse Morse）對於賈吉近期回歸球場的可能性並不樂觀。摩爾斯表示，賈吉過去數個月受到肋骨傷勢影響，不僅無法正常跑動，也無法進行阻力訓練、傳球以及最重要的揮棒訓練，「他終於獲准開始上半身阻力訓練以及戶外跑步，但這代表過去4個月，他幾乎沒有辦法完成這些訓練。」如果這項預估成真，賈吉可能要等到例行賽最後階段才有機會重返洋基陣容，屆時季後賽即將開打，對於正力拚季後賽席位的洋基而言將是一大考驗。雖然本季受到傷勢影響，賈吉僅出賽59場，但依舊展現頂級打擊能力，繳出打擊三圍 .248/.377/.533 的成績，敲出17支全壘打與38分打點，仍是洋基打線最具威脅性的核心。然而，除了賈吉之外，洋基目前也受到多名主力傷兵影響，包括貝林傑（Cody Bellinger）與史坦頓（Giancarlo Stanton）都在傷兵名單中。因此，洋基在8月3日交易截止日前積極補強，希望填補進攻火力缺口。洋基先從華盛頓國民交易得到內野手賈西亞（Luis García Jr.），本季至今敲出24支全壘打、78分打點，提供球隊中線火力支援。此外，洋基也從舊金山巨人補進外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。拉莫斯本季出賽75場，繳出9轟、34分打點，打擊三圍為 .260/.300/.418。交易截止日後，洋基也升上頂級新秀倫巴德（George Lombard Jr.），他在生涯首場大聯盟比賽就敲出陽春砲，為球隊注入年輕戰力。目前洋基只能期待現有陣容撐過賈吉缺陣期，等待這位隊長在季後賽前回歸。即使復出時間落在9月中下旬，賈吉仍有機會在關鍵時刻成為洋基衝擊季後賽的重要戰力，但他的健康狀況將持續牽動球隊整季走向。