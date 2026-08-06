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▲國安基金第9次護盤，進、退場期間各國際主要股市漲跌幅情形 。（圖／取自財政部官網）

國安基金自去（114）年4月9日啟動第9次台股護盤，直到今年1月12日宣布退場，創下史上最長護盤279天，並在今年5月6日出清所有持股，買賣股票處分淨利達98.60億元。當然，大家最好奇的是國安基金到底買了哪些股票？根據國安基金揭露當次護盤持股明細，共買進8檔個股，涵蓋科技、傳產及金融股，其中光是台積電就淨賺76.59億元，加上配息逾77億元獲利最多，占總計淨利77%。受美國宣布實施對等關稅政策影響，去年4月7日台股下跌2,065.87點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足，國安基金進場4月9日啟動護盤，直到今年1月12日宣布退場，台股上漲至30567.29點，累計上漲12107.34點，漲幅65.59%。國安基金在退場後，自今年1月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於5月6日順利完成退場，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計上漲10,571.56點，漲幅34.58%。國安基金退場後處分持股時間自今年1月13日至5月6日共114日，處分持股淨現金收入221.10億元，買入股票成本122.50億元，買賣股票處分淨利98.60億元，若加計獲配現金股利1.98億元，合計100.58億元；扣除融資利息費用1.08億元、委託券商進場及處分持股費用0.18億元，國安基金這次護盤最終淨利99.32億元。若以122.5億元股票買進成本估算，整體淨報酬率約81.1%。至於國安基金護盤期間都買什麼股票？根據國安基金揭露當次護盤持股明細，共買進8檔個股，其中買進台積電77.02億元，占整體買進成本62.9%，也是這次護盤的核心部位，15%買入鴻海、各7%資金敲進日月光投控、聯發科，也買入台達電、廣達，還有富邦金及台塑。國安基金這次護盤持有的8檔個股也全數獲利，其中靠買賣台積電淨賺76.59億元最多，占當次護盤處分淨利77%，若加計獲配股利共賺了77.72億元，報酬率約100.9%，成為整體績效最主要來源。其次是買進日月光成本8.61億元，出售獲利10.02億元，光是資本利得的報酬率達約116%，獲利金額僅次於台積電，而買賣鴻海賺4.56億元，加計0.22億元股利後，合計獲利4.78億元。