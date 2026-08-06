我是廣告 請繼續往下閱讀

體驗版單人遊玩 進度可繼承到正式版

有興趣的玩家早就買了 現在推體驗版效果不大

《魔物獵人：荒野》（Monster Hunter Wilds）已經在2025年2月28日發售，但昨（5）日卻突然在PS5、Xbox Series X/S及Steam平台推出免費「序章體驗版」，玩家可免費體驗創造角色、開場故事到章節Chapter 1-3，還能試玩新登場魔物狩獵，官方在遊戲發售後才推出體驗版，讓部分玩家笑說，以為自己回到遊戲發售前。《魔物獵人：荒野》官方在昨（5）日突然無預警推出「序章體驗版」，體驗版是離線專用，玩家可嘗試全部14種武器，盡情體驗狩獵魔物的感覺。不過體驗版僅能單人遊玩，如果過程需要支援，有「救難信號」機制，會召喚NPC支援玩家，讓新手玩家可以順利推進章節。如果玩家玩過試玩版覺得不錯，想要購入《魔物獵人：荒野》正式版的話，體驗版的遊戲進度，未來可以繼承到正式版遊戲當中，玩家不用從頭開始玩。不過體驗版推出時間，居然是《魔物獵人：荒野》正式版推出的1年多後，讓不少玩家對官方的做法感到疑惑，不清楚官方怎麼會先推正式版，再提供體驗版，有玩家笑說，以為自己穿越時空，回到遊戲發售前了。受到AI浪潮影響，全球記憶體、顯示卡價格飆漲，電腦、PS5等家用主機價格也跟著水漲船高，讓不少還沒有入手電腦或家用主機的玩家，沒辦法馬上體驗、購買正式版，加上遊戲推出這麼久了，會買的玩家早就買了，現在推出體驗版推廣效果不大。