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▲白海豚一路向西「直撲浙江沿岸」！（圖／截自kma.go.kr）

▲昌鴻轉性北彎、鯨魚直接「掛掉」（圖／截自kma.go.kr）

西北太平洋罕見上演「三颱共舞」奇觀！但受到朝鮮半島強烈高氣壓「硬擋」，第13號颱風「白海豚」與第15號颱風「昌鴻」雙雙轉向兩側，一個殺向浙江沿岸，一個北彎北海道外海；第14號颱風「鯨魚」則直接「軟腳」，即將在菲律賓北部一帶減弱。三颱路徑全數偏離朝鮮半島，讓南韓民眾暫時逃過一劫。根據南韓氣象廳最新資料，「白海豚」6日凌晨3時已現身沖繩東側海面，中心氣壓950百帕，最大風速每秒43公尺，威力驚人，正一路朝西北西方向狂奔。從預測路徑來看，「白海豚」7日就會掠過沖繩附近，8日直闖東海，10日兵臨浙江省沿岸，緊接著11日正式殺進中國內陸，等於一路狂奔、頭也不回地遠離朝鮮半島。這也代表沖繩到東海一帶，未來幾天航班、船運恐怕都要繃緊神經。反觀「昌鴻」目前還在西太平洋遠海徘徊，6日凌晨中心氣壓998百帕，最大風速每秒18公尺，氣勢明顯遜色不少。氣象單位預測，它將沿著日本東部外海一路向西北前進，之後逐漸北彎，11日抵達北海道東南方外海，對朝鮮半島的威脅目前研判相當有限。至於「鯨魚」，堪稱這波三颱裡最沒存在感的一個，今（6）日下午就會在菲律賓北部附近直接減弱為熱帶性低氣壓，等於還沒紅就先退場。南韓媒體News1引述氣象廳說法報導：「雖然不能說颱風路徑完全是受到高氣壓影響，但朝鮮半島附近高氣壓穩固盤踞，確實對其路徑造成影響。」氣象專家解釋，颱風向來不敢正面挑戰高氣壓中心，只能乖乖沿著邊緣氣流繞道，因此「白海豚」貼著高氣壓南側往西溜走，「昌鴻」則沿東側外圍往北閃避，硬是被這道高氣壓「一分為二」。不過，颱風雖然閃過朝鮮半島，卻也連帶讓原本可能靠颱風外圍環流「降溫解暑」的希望徹底落空。氣象單位提醒，當地高溫恐怕還要再撐一陣子，民眾防曬補水千萬別偷懶，慎防熱傷害上身。另一方面，隨著「白海豚」持續逼近中國東南沿海，浙江、上海一帶已進入高度戒備狀態，相關單位預料將於颱風逼近前，陸續啟動防颱應變機制，後續動向牽動範圍廣泛，仍值得持續緊盯。