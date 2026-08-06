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台中市北區一中商圈5日深夜驚傳街頭鬥毆！兩派20多歲年輕人疑因3萬元工作債務糾紛爆發衝突，一路從街頭打進知名老牌泡沫紅茶店，其中一名男子持球棒猛揮，甚至朝對方頭部重擊，嚇得店內顧客倉皇閃避，造成2人受傷送醫。警方獲報立即啟動快打機制，並成立專案小組追查，案發不到3小時便查獲6名涉案男子，查扣犯案球棒，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方表示，這起鬥毆案發生於5日晚間11時32分，地點位於台中市北區一中商圈精武路一間知名老牌泡沫紅茶店。警方接獲報案指稱有人聚眾鬥毆，立即調派快打警力趕赴現場，但涉案人員已四散逃逸，警方隨即封鎖現場，並調閱周邊監視器，全力追查涉案對象。現場民眾拍下的影片隨後在社群平台瘋傳。畫面中，一名身穿白衣的男子手持球棒，不斷朝另一名黑衣男子揮擊，甚至朝頭部重擊，雙方一路拉扯扭打，店內桌椅間一片混亂，正在用餐的顧客紛紛起身閃避。期間另有2女1男衝進店內勸架，好不容易將持棒男子拉開，被打男子仍氣憤朝店外大喊：「一個都不要跑！」。案發時正在店內用餐的民眾事後也在網路發文表示，「一中械鬥Live，麻辣拌麵好辣！」貼文曝光後引發網友熱議，有人留言直呼「球棒打到一下恐怕就是重傷」、「還好沒有波及其他客人」。警方調查，涉案雙方均為20歲上下年輕男子，初步了解，雙方疑因3萬元工作債務糾紛相約談判，卻一言不合演變成街頭全武行，其中一方共6人涉嫌持棍棒追打對方，造成2名男子受傷送醫，所幸均無生命危險。第二分局案發後立即成立專案小組追查，於6日凌晨3時許陸續查獲6名涉案男子到案，並查扣犯案球棒等證物，全案警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方將持續追查相關涉案人員，釐清案情。