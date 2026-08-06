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今年的漢光42號實兵演習，已在昨日展開10天9夜連續不間斷的實兵演練，行政院長卓榮泰今（6）日表示，政府將持續作為國軍最堅強的後盾，支持各項建軍備戰及國防改革工作，打造更具韌性的國家安全體系，以堅實戰力守護國家安全，以全民韌性守護民主自由，共同實現「以實力護原則、用行動守家園」的共同目標。卓榮泰上午就「漢光42號╳城鎮韌性演習」報告裁示，本次漢光演習結合「2026城鎮韌性演習」，分別在「高雄及屏東」、「新北及宜蘭」共同演習，也規劃在8月7日至8月13日期間，全國分北中南、東部及離島實施城鎮韌性「防空演習」項目，其中首度在中、北部8月10日及8月13日實施行動網路降速30分鐘的演練，透過各項演訓整備工作，除了驗證地方政府的動員及應變能力，更是要強化中央、地方與國軍的互動及協調，透過演習持續發掘問題、精進機制，將演訓成果落實於平時整備及危機應變工作，全面提升政府的整體應處效能。卓榮泰提到，本次漢光演習結合城鎮韌性演習情境，深化中央、地方、國軍、民防團隊及民間力量的共同協作，提升全社會防衛整體韌性，請國防部持續帶領全體官兵，以保家衛國為使命，秉持「演訓視同作戰、備戰才能避戰」的精神，戮力各項戰備整備工作，精進聯合作戰、軍民整合、戰力保存、後勤支援及戰力恢復等重要功能，並藉由每一次演訓磨練，持續提升部隊整體能力，讓國軍始終保持「高戰備」的堅實能力。卓榮泰說，再次向所有參與演訓的國軍官兵、地方政府及協力民間單位與全國民眾表達最誠摯的感謝及敬意，政府將持續作為國軍最堅強的後盾，支持各項建軍備戰及國防改革工作，打造更具韌性的國家安全體系，以堅實戰力守護國家安全，以全民韌性守護民主自由，共同實現「以實力護原則、用行動守家園」的共同目標。國防部則說，本次演習依據聯合作戰訓練目標及115年聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，規劃臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量及全社會防衛韌性等訓練要項，全面驗證指揮管制、後勤整備、衛勤支援及軍民整合運作效能。國防部強調，國軍將持續依敵情威脅及防衛作戰需求，落實以任務導向的實戰化演訓，檢視建軍備戰成果，精進聯合作戰能力、提升防衛作戰韌性及高戰備戰力，以堅實戰力嚇阻敵軍進犯，用行動守護國家安全與維持區域和平穩定。