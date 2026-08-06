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立法院長韓國瑜今（6）日繼續主持總預算協商，不過眾黨團對凍結案態度前後不一，引發插曲。民眾黨立委蔡春綢提案凍結預算改列主決議後，黨團總召陳清龍稱「尊重委員意見」；但輪到陳昭姿、許忠信等提案委員已同意改列主決議時，陳清龍卻接連表示「保留」，讓立法院長韓國瑜當場笑虧「這次不尊重提案委員？」引發現場一陣笑聲。在國發會主管預算時，白委蔡春綢有一案凍結10%達1450萬，不過她已經簽名改主決議，而民眾黨團總召陳清龍則表示「尊重委員意見」，韓國瑜則說，民眾黨團要求嚴格，委員同意黨團也要同意。不過到了經濟部主管預算時，民眾黨提案凍結1億，經濟部長龔明鑫說，當時跟提案立委陳昭姿說明，後來願意改為主決議，不過民眾黨團還是要蓋章；但陳清龍則說「保留」，讓韓國瑜直呼「這次不尊重提案委員？」讓陳清龍尷尬笑了笑。民進黨團書記長范雲則說，先打電話問一下陳昭姿，保留這麼多？陳清龍則說，464億只凍結1億；韓國瑜則說「一分鐘前是尊重提案委員，一分鐘後是尊重她…沒關係」，陳清龍則說「蔡春綢有特別跟我做過溝通，那昭姿委員…」，韓國瑜則說「大家輕鬆一下，喘口氣，凍結1億改書面，這應該沒問題？經濟部長這一定可以接受」龔明鑫則說，他們有去溝通，委員也有答應，他只是要陳述這個行為。而到了許忠信立委提案302億預算凍結10%，龔明鑫說也有溝通，許忠信也同意改主決議，因為這個凍結的數字滿大的，不過陳清龍也說「保留」，讓范雲直呼「你們內部都不溝通喔？他有簽名耶」，韓國瑜則說，前一案凍結1億，這一案30億，這個比例上要不要考量改凍結1億，反差太大，陳清龍則說「案由不一樣，內容不一樣」，改為凍結3億書面報告，龔明鑫則說「同意」。