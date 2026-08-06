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📌以下為本文摘要

《不良一族尋愛記2》5名女嘉賓IG、人物資訊統整

《不良一族尋愛記2》6名男嘉賓IG、人物資訊統整

《不良一族尋愛記2》播出時間、線上看平台

▲《不良一族尋愛記2》已在Netflix開播，討論度頗高。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

📌《不良一族尋愛記2》5名女嘉賓IG、人物資訊統整

▲彩朱外型甜美是人氣王。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲小光上節目想找結婚對象。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲小瑪莉五官深邃染著金髮。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲流瑠是富有正義感的辣妹。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲小葉19歲就開始學習踢拳道。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

📌《不良一族尋愛記2》6名男嘉賓IG、人物資訊統整

▲里歐是個性成熟的酒吧老闆。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲小泰年紀最小、臉上帶有刺青，辨識度高。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲和尚是離開暴走族的油漆工人。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲阿里是日本、巴基斯坦混血兒。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲阿一被觀眾譽為本屆最帥男嘉賓。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲小馬是身材健壯的格鬥家。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

📌《不良一族尋愛記2》播出時間、線上看平台

Netflix推出的日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記》第2季強勢回歸，於8月4日開播，目前在Netflix上已衝到台灣地區節目播放排行第1名。節目主旨是找來日本所謂的不良一族男女，進行配對，本季參與嘉賓共5女、6男，雖然全是素人，但外型都相當有辨識度，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理這11名男女素人的IG，帶大家一起認識他們。30歲的彩朱是酒店公關，外型甜美可愛的她，過去也參加過日本的酒店小姐選秀節目《LAST CALL》，IG擁有30多萬粉絲追蹤，目前也經營服飾品牌，戀愛主打直來直往，不喜歡隱藏心思。23歲的小光也是酒店公關，打扮同樣很華麗，她透露自己歷任男友皆為不良少年類型，從不缺追求者，但她想找一個安穩能結婚的靠山，所以才選擇參與節目，不想再追求速食愛情。25歲的小瑪莉同樣在酒吧上班，五官深邃染著金髮的她，宛如洋娃娃，但其實她過去曾受家暴所苦，因此面對感情相較被動脆弱，希望能找到尊重她的另一半。26歲的流瑠目前是一名模特兒，曾拍過辣妹雜誌《nuts》。個性正義感極強，遇到看不順眼的事情會直接發聲，無法接受態度曖昧、半吊子的男人，上節目也是希望能找到讓自己定下來的愛情。27歲的小葉身材嬌小可愛，但她其實是一名踢拳道（Kickboxing）教練，小葉說自己也待過兒童輔導所，跟歷任男友分手都是因為對方去坐牢了，上節目是希望能找到「不會被抓去關的男人」。25歲的里歐是酒吧老闆，自我介紹時坦言自己過去曾經常捲入衝突事件，也因此他自帶大哥氣場，做事較有責任感。里歐談起戀愛則走專一路線，比起嘴甜哄女生開心，他更喜歡以實際行動照顧人。22歲的小泰是男嘉賓中年紀最小的成員，臉上有刺青，看起來很兇狠，但事實上他個性頗為膽小，還會怕蟲，面對戀情也較優柔寡斷，目前從事美髮師工作。27歲的和尚出生在福岡是一名油漆工人，過去待過少年感化院，曾是暴走族總長（幫派首領的意思），說話口氣有點凶，看起來難以親近，但他私下卻很樂於服務，會默默在廚房幫忙、態度誠懇。29歲的阿里是日本、巴基斯坦混血兒，曾在日本自衛隊服役，後來轉當饒舌歌手、模特兒，造型偏向街頭嘻哈風格，個性也相當鮮明，喜怒哀樂都很容易表現出來，喜歡一個人的表情更是完全藏不住。29歲的一馬是男公關俱樂部老闆，桃花極旺，自稱「帥氣、多金、幽默又溫柔」，受訪時還很自信地說，每天都會被自己的臉帥醒。而他感情經歷非常豐富，對待女生給人油嘴滑舌的感覺，讓人不確定他到底是不是真的來找真愛的。28歲的小馬是一名拳擊格鬥家，過去也混過幫派，後來為了家人才決定離開。而他身上充滿刺青、渾身肌肉，看起來很不好惹，但其實面對感情，小馬極度沒自信，遇見心儀對象連靠近都顯得笨拙，形成強烈反差。