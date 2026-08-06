韓國近日遭逢嚴重熱浪，光是過去1週就3度刷新全國最高溫紀錄，更一度錄到攝氏42.5度的高溫。不過儘管熱成這樣，韓國仍有不少街友不願入住避暑中心，原因包括人太多、裡頭無法飲酒等。
根據《韓聯社》報導，由於天氣太熱，韓國社福單位加派社工，關懷無家可歸的街友，提供食物、水、藥品和生活用品，並在必要時將受傷或生病的街友，送往醫院治療。
社工們坦言，這種天氣，光是在街上走個幾分鐘，汗水就開始浸染衣衫，不到20分鐘，就從頭頂流到下巴，讓他們格外擔心街友的狀況，尤其很多街友本身患有疾病，生命更容易受到威脅。
報導指出，通常社工帶來的物資很快就會發完，而且一次能攜帶的數量有限，只能優先給一些狀況看起來相對更差的，對於街友們來說，這些社工就像是生命的最後一道防線。
報導提到，雖然有些地方開設了避暑中心，還提供冷氣，但部分街友寧可忍受曝曬街頭的痛苦，睡在公園等地，也未必願意踏入，理由是不喜歡人太多，而且裡面也不能喝酒。
報導也提醒，某些避暑中心規模確實不足以容納該地區全部的街友，但面對極端氣候與龐大的社福需求，也只能盡快補上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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