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▲蔡健雅慟別化妝師摯友陳聆薇，離開時被問到最想念對方什麼？她哽咽回應：「都在心裡面。」（圖／記者林調遜攝影）

「天后御用化妝師」的陳聆薇，上月底病逝，今（6）日舉辦告別追思會，在圈內有著好人緣的她，包括孫燕姿、張韶涵、蔡健雅、彭佳慧、丁噹、修杰楷等藝人都低調現身。孫燕姿在現場停留約2小時，離開時不發一語僅微笑點頭致意，摯友蔡健雅哽咽回應：「都在心裡面。」而丁噹則不捨說：「我覺得她沒有走，她一直都在。」陳聆薇生前與許多知名藝人合作，今上午10點在臺灣基督長老教會舉辦告別式，現場不對外開放，整個儀式約1.5小時。張韶涵全身黑衣、戴著墨鏡與口罩低調出席，離場時不發一語快步離開；孫燕姿則全程陪伴約 2 小時，離去時雖未受訪，仍親切向媒體微笑點頭致意後隨即上車。另外，摯友蔡健雅在得知噩耗時，一度崩潰大哭到無法發聲，今日她也親自陪伴對方最後一程，離開時她看到現場媒體立刻戴上墨鏡，但仍看得出神色哀戚，被問到最想念對方什麼？蔡健雅哽咽回應：「都在心裡面。」而丁噹提到陳聆薇則說：「我覺得她沒有走，她一直都在，人有時候就是透過一些回憶繼續思念她。」陳聆薇於2006年創立彩妝品牌DivaBeauty，是演藝圈公認的「王牌彩妝師」。她近年操刀多場大型演唱會，包括江蕙2025年復出於北高雙蛋開唱的28場巡演、孫燕姿今年5月在台北大巨蛋的《就在日落以後》巡演，以及蔡健雅4月演唱會主視覺，全都出自她的神之巧手，堪稱天后們最信任的視覺幕後推手，離世消息讓眾星感到十分不捨。