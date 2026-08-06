我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳去過的夜市小吃、餐廳，都成為民眾追尋的美食名單，寧夏夜市還因此業績上漲，圖為詹記水果攤。（圖／翻攝寧夏夜市詹記水果臉書）

黃仁勳成為指標 粉絲直接點名要吃跟他一樣的

▲黃仁勳去年快閃台南時特地去莉莉水果店，老闆李文雄還要求合照。（圖／翻攝莉莉水果店臉書）

名人加持生意一定變好 餐廳覺得不一定

▲資深美食家胡天蘭近年大多婉拒餐廳業者的合照邀請。（圖／資料照，高市府觀光局提供）

饒河夜市內「東發號麵線」日前因為先「蓋牌」台北市長蔣萬安多年前的簽名，再邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋在店內牆上簽名，引來東發號的Google地標同時被兩邊支持者狂刷一星負評、五星好評，因為兩方爭議讓東發號最後乾脆直接擦掉兩位名人的簽名。此案件讓人不禁聯想餐廳為什麼總喜歡拜託名人簽名？有名人加持生意真的會變好嗎？一家不願具名的名店坦言：沒影響！步入餐廳總能看到業者在牆上、櫃子內放著名人的簽名或是經營者與其的合照，綜觀這些經過「名人加持過」的餐廳，按照常理來說應該會讓生意變好，最經典例子就是黃仁勳幾乎每到台灣總會去逛的夜市，台灣夜市協會理事長林定國就曾公開表示，黃仁勳曾帶動寧夏夜市業績成長1～2成，去吃過的攤位漲幅甚至高達6成。《NOWNEWS今日新聞》記者也曾經在台南「莉莉水果店」直擊，有民眾直接到店裡對店家喊著「我要吃跟黃仁勳上次吃過的一樣的東西！」因為去（2025）年底黃仁勳曾快閃該店，一口氣點了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰，外加蕃茄切盤、水果切盤和檸檬汁。不過也有餐廳坦言經「名人加持」不一定就代表業績會上漲，其中摻雜太多複雜因素。像是同樣也是黃仁勳造訪過、但業者不願意具名的餐廳業者表示：「他來吃過也留下簽名，但對於我們生意沒有影響！」原來是因為業者採預約制，訂位本就總是會被約滿，不過對於知名度與形象來說的確有更加提升。該業者也提到，「邀請名人簽名或合照這件事上本就必須要小心，不是每個人都像乾爹（指黃仁勳）這樣熱情又主動」，大部分名人行事低調，這時就絕對不該打擾。業者也提及有許多藝人明星不願意合照原因，其實僅是因為當天身體狀態不好因此而不願意拍照，並非是耍大牌。而合照若是要放上臉書粉專等平台，最好要事前詢問告知。另也有些特殊經驗讓名人選擇不願意簽名、拍照，像是國內資深美食家胡天蘭，就因為多次被不肖業者拿著合照去大肆宣傳自家產品，甚至也有搞到像是她本人代言一樣，也因此胡天蘭近年外出用餐時，大多選擇婉拒業者提出合照的邀請。