2026還有普發一萬嗎？中央政府2.0「國民支援金」有通過嗎？待三讀審查再等等。最新進度又有地方政府加碼發錢了！新竹縣關西鎮公所表示，8月10日領取「每人現金5000元」普發振興發展金，線上申請通知單、登記代領委託書，發放對象資格、時間地點、補領資訊一次整理。因應國際情勢強化地方韌性及振興發展而普發振興發展金。
中央政府2026全民普發一萬元「國民支援金」2.0，目前進度完成一讀、尚待三讀審查還要等。全台各地方政府加碼補助先開跑，最新進度新竹縣關西鎮公所，每人領取「新台幣5000元」，「因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」發放振興發展金。日前已邀請鎮民代表及各里里長共同參與，針對發放對象、領取方式、應備文件、代領規定及相關作業程序逐一研討實際執行細節，確保符合資格的鄉親都能安心領取。
2026普發一萬又要發錢了！每人現金5000元 地方加碼領取資格登記
一、領取對象資格
1、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮，且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。
2、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在台居留地址為關西鎮地址。
二、領取金額
「每人新台幣5000元」振興發展金。
三、領取時間與地點
1、8月10日至8月12日，上午09:00至下午3:00，各里指定地點領取。
2、8月14日至8月16日，上午09:00至下午3:00，關西鎮公所補發領取。逾期視同放棄不再補發。
各里領取振興發展金之地點與時間
8月10日(一) 上午09:00 - 下午3:00
◾️東興里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️南雄里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️北山里：北山里活動中心（關西鎮北山里8鄰6-31號）
◾️東安里：東安國小大禮堂2樓（關西鎮東安里中山東路40號）
◾️新富里：范徐員妹圖書紀念館（關西鎮新富里1鄰老社寮2-3號）
◾️南山里：南山社區活動中心（關西鎮南山里8鄰115巷1號）
◾️仁安里：仁安社區活動中心（關西鎮仁安里7鄰3號）
8月11日(二) 上午09:00 - 下午3:00
◾️東光里：富光國中教室（關西鎮東光里十六張49號306-43）
◾️南新里：南新社區老人休閒中心（關西鎮南新里10鄰新城16之1號）
◾️東山里：東山社區綜合活動中心（關西鎮東山里5鄰湖肚35-2號）
◾️北斗里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️石光里：石光里集會所（關西鎮石光里8鄰石岡子308巷46號）
8月12日(三) 上午09:00 - 下午3:00
◾️大同里：大同里集會所（關西鎮大同里2鄰12-3號）
◾️東平里：東平里集會所（關西鎮東平里5鄰29-1號）
◾️上林里：元和宮（關西鎮上林里13鄰坪林49號）
◾️新力里：新力里集會所（關西鎮新力里2鄰9-5號）
◾️西安里：關西鎮公所（關西鎮正義路51號）
◾️玉山里：太元宮（關西鎮玉山里赤柯山2鄰12號）
◾️金山里：金山社區活動中心（關西鎮金山里12鄰127號）
◾️錦山里：錦山里集會所（關西鎮錦山里2鄰20-16號）
◾️南和里：南和民眾活動中心（關西鎮南和里6鄰69號）
四、領取方式與應備證件
1、本人親領：
本人身分證正本＋本人印章。
2、戶內成年人代領全戶或部分人口（同戶一位家人領同戶全家人或同戶幾個人）：
委託書（所有委託人都須填寫）＋代領人身分證正本＋代領人印章＋全戶戶口名簿或七日內全戶戶籍謄本（記事欄均不可省略）。
3、委託不同戶籍成年人代領個人（請不同戶的人幫忙領）：
委託書＋委託人身分證正本＋代領人身分證正本＋代領人印章
4、委託不同戶籍成年人代領全戶（請不同戶的人幫忙領同戶全家人）
委託書（所有委託人都須填寫）＋委託人戶長身分證正本＋委託人全戶戶口名簿或七日內全戶戶籍謄本（記事欄均不可省略）＋代領人身分證正本＋代領人印章
5、外籍配偶（須配合鎮公所造冊作業）
有效期間內居留證或定居證正本（且在台居留地址為本鎮者）＋外籍配偶本人印章＋配偶之戶籍謄本（記事欄均不可省略）；委託他人代領者，另須填具委託書，並檢附代領人身分證正本及印章。
五、注意事項
1、領取人未滿7歲（108.8.10（含）以後出生），法定代理人親自領取者免填委託書；如委託他人領取時由法定代理人填寫委託書；監護人持未滿7歲領取人健保卡正本查驗免填委託書。
2、領取人未滿14歲（101.8.10（含）以後出生），以戶口名簿或七日內戶籍謄本（記事欄均不可省略）替代查驗。
3、代領人必須年滿18歲之成年人（97.8.10（含）以前出生，依本所公告之發放起始日計算）。
4、寄居人口與戶內家庭人口不得以同戶代領方式相互代領；如需代領，應依委託不同戶籍他人代領方式辦理。
5、新生兒出生日期為中華民國115年5月29日（含）以前，因故未於該日前完成設籍且未列入發放名冊者，得由父、母或法定代理人檢具戶口名簿或七日內戶籍謄本（記事欄均不可省略），且戶籍資料足以證明該新生兒初次設籍於本鎮，並於發放當日仍設籍本鎮者，得領取本補助金。
6、如因入監服刑或其他特殊事由無法親自領取者，請洽本所依個案協助辦理。
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2026普發一萬又要發錢了！每人現金5000元 地方加碼領取資格登記
一、領取對象資格
1、115年5月29日（含）前已設籍關西鎮，且於發放起始日前未遷出及未死亡之鎮民。
2、外籍配偶需於115年5月29日（含）前取得有效期間居留證，且在台居留地址為關西鎮地址。
二、領取金額
「每人新台幣5000元」振興發展金。
三、領取時間與地點
1、8月10日至8月12日，上午09:00至下午3:00，各里指定地點領取。
2、8月14日至8月16日，上午09:00至下午3:00，關西鎮公所補發領取。逾期視同放棄不再補發。
各里領取振興發展金之地點與時間
8月10日(一) 上午09:00 - 下午3:00
◾️東興里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️南雄里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️北山里：北山里活動中心（關西鎮北山里8鄰6-31號）
◾️東安里：東安國小大禮堂2樓（關西鎮東安里中山東路40號）
◾️新富里：范徐員妹圖書紀念館（關西鎮新富里1鄰老社寮2-3號）
◾️南山里：南山社區活動中心（關西鎮南山里8鄰115巷1號）
◾️仁安里：仁安社區活動中心（關西鎮仁安里7鄰3號）
8月11日(二) 上午09:00 - 下午3:00
◾️東光里：富光國中教室（關西鎮東光里十六張49號306-43）
◾️南新里：南新社區老人休閒中心（關西鎮南新里10鄰新城16之1號）
◾️東山里：東山社區綜合活動中心（關西鎮東山里5鄰湖肚35-2號）
◾️北斗里：關西鎮公所3樓（關西鎮正義路51號）
◾️石光里：石光里集會所（關西鎮石光里8鄰石岡子308巷46號）
8月12日(三) 上午09:00 - 下午3:00
◾️大同里：大同里集會所（關西鎮大同里2鄰12-3號）
◾️東平里：東平里集會所（關西鎮東平里5鄰29-1號）
◾️上林里：元和宮（關西鎮上林里13鄰坪林49號）
◾️新力里：新力里集會所（關西鎮新力里2鄰9-5號）
◾️西安里：關西鎮公所（關西鎮正義路51號）
◾️玉山里：太元宮（關西鎮玉山里赤柯山2鄰12號）
◾️金山里：金山社區活動中心（關西鎮金山里12鄰127號）
◾️錦山里：錦山里集會所（關西鎮錦山里2鄰20-16號）
◾️南和里：南和民眾活動中心（關西鎮南和里6鄰69號）
四、領取方式與應備證件
1、本人親領：
本人身分證正本＋本人印章。
2、戶內成年人代領全戶或部分人口（同戶一位家人領同戶全家人或同戶幾個人）：
委託書（所有委託人都須填寫）＋代領人身分證正本＋代領人印章＋全戶戶口名簿或七日內全戶戶籍謄本（記事欄均不可省略）。
3、委託不同戶籍成年人代領個人（請不同戶的人幫忙領）：
委託書＋委託人身分證正本＋代領人身分證正本＋代領人印章
4、委託不同戶籍成年人代領全戶（請不同戶的人幫忙領同戶全家人）
委託書（所有委託人都須填寫）＋委託人戶長身分證正本＋委託人全戶戶口名簿或七日內全戶戶籍謄本（記事欄均不可省略）＋代領人身分證正本＋代領人印章
5、外籍配偶（須配合鎮公所造冊作業）
有效期間內居留證或定居證正本（且在台居留地址為本鎮者）＋外籍配偶本人印章＋配偶之戶籍謄本（記事欄均不可省略）；委託他人代領者，另須填具委託書，並檢附代領人身分證正本及印章。
五、注意事項
1、領取人未滿7歲（108.8.10（含）以後出生），法定代理人親自領取者免填委託書；如委託他人領取時由法定代理人填寫委託書；監護人持未滿7歲領取人健保卡正本查驗免填委託書。
2、領取人未滿14歲（101.8.10（含）以後出生），以戶口名簿或七日內戶籍謄本（記事欄均不可省略）替代查驗。
3、代領人必須年滿18歲之成年人（97.8.10（含）以前出生，依本所公告之發放起始日計算）。
4、寄居人口與戶內家庭人口不得以同戶代領方式相互代領；如需代領，應依委託不同戶籍他人代領方式辦理。
5、新生兒出生日期為中華民國115年5月29日（含）以前，因故未於該日前完成設籍且未列入發放名冊者，得由父、母或法定代理人檢具戶口名簿或七日內戶籍謄本（記事欄均不可省略），且戶籍資料足以證明該新生兒初次設籍於本鎮，並於發放當日仍設籍本鎮者，得領取本補助金。
6、如因入監服刑或其他特殊事由無法親自領取者，請洽本所依個案協助辦理。