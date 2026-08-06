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2026普發一萬又要發錢了！每人現金5000元 地方加碼領取資格登記

各里領取振興發展金之地點與時間

1、本人親領：

2、戶內成年人代領全戶或部分人口（同戶一位家人領同戶全家人或同戶幾個人）：

3、委託不同戶籍成年人代領個人（請不同戶的人幫忙領）：

4、委託不同戶籍成年人代領全戶（請不同戶的人幫忙領同戶全家人）

5、外籍配偶（須配合鎮公所造冊作業）