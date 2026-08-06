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Google助理和Gemini是什麼？

▲Gemini (圖左)可以直接取代為Google語音助理，回答的內容更加完整。（圖／記者周淑萍攝）

Gemini接手後好處有哪些？

好處一：看懂手機畫面

好處二：串接Google服務

好處三：可以連續交談

好處四：不熟手機功能名稱也能直接描述需求

▲Google Gemini接手Google助理，未來使用上會更加方便。（圖／翻攝官網）

Google已通知部分用戶，自2026年9月4日起，將陸續移除Android手機、平板與部分連線裝置上的Google助理，未來改由生成式AI助理Gemini接手。原本熟悉的「Hey Google」喚醒口令仍會保留，但被叫出來的將不再是Google助理，而是Gemini。Gemini接手後會有哪些好處？包含能理解文字、照片與手機畫面等，多項好處一次看。Google助理：比較像「語音遙控器」，可以處理設定鬧鐘、撥打電話、查天氣、播放音樂等明確指令。使用者通常必須說出相對完整、具體的要求，助理才能執行對應動作。Gemini：建立在生成式AI模型上的數位助理，除了執行手機功能，也可理解較口語化的問題、延續前後文，並接收文字、語音、照片及相機畫面等不同資訊。用戶不必每次重新描述完整背景，也能在對話途中補充條件、修改需求。Gemini接手後能理解使用者「正在看什麼」，在Android手機上開啟網頁、影片或其他App時，用戶可以喚醒Gemini，要求它說明畫面、整理文章重點，或根據目前內容回答問題。例如看到一張活動海報，可以直接詢問活動資訊，或是直接翻譯，不必截圖或是複製文字，再切換到其他App操作。Gemini在取得使用者授權後，可連結Gmail、Google雲端硬碟、Google日曆、Google地圖等服務。以上班族為例，收到會議通知後，可以要求Gemini找出信件中的日期、地點與討論事項，再建立行事曆活動。Google助理多半一次處理一項指令，若使用者要修改條件，經常需要重新說明。Gemini Live則可用自然連續的語音互動。例如規畫旅遊時，可以先詢問適合親子的景點，接著補充需求，Gemini可根據前面的對話繼續調整建議，不必每次從頭說明目的地、人數及需求。過去使用語音助理，常要知道正確的App或功能名稱；Gemini則能理解較生活化的描述。使用者即使不知道某項設定藏在哪裡，也可以直接說出遇到的問題，例如「手機晚上一直跳通知，怎麼暫時關掉」，再由Gemini提供操作方向。