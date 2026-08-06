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▲Mina生前直播時不堪辱罵崩潰痛哭，最後結束生命，過程網友即時目睹。（圖／翻攝自X@sweeter@sweeter_nk）

韓團ENHYPEN成員NI-KI（西村力）的女粉絲Mina因直播結束生命，引起群眾討論，韓國媒體《朝鮮日報》今（6）日表示，Mina居住在首爾市龍山區漢江路洞一間商住大樓，就在ENHYPEN公司附近，讓不少人鼻酸感嘆，Mina因為偶像開始新生活，最後也因為偶像結束身亡。Mina是日本人，今年3月畢業後就到韓國讀書、追星ENHYPEN，但因為被網暴而直播輕生，數小時過程已被大批網友即時目睹。韓國警方跟消防局表示，5日早上5點33分接獲報案，指出首爾市龍山區漢江路洞一間商住大樓，證實有一名20多歲日本籍女性在TikTok直播並結束生命，但趕赴現場後，Mina已經死亡，得年25歲。由於Mina的住處跟她的偶像ENHYPEN公司非常近（南韓首爾特別市龍山區漢江大路42號），也讓不少粉絲感嘆，Mina因為偶像而開始，卻也因為偶像而結束。ENHYPEN韓國男團ENHYPEN日本成員西村力（NI-KI）擁有一位死忠的日籍鐵粉Mina，因為追隨他多年、總是出現在演唱會第一排，在粉絲之間小有名氣；但上月底的美國演唱會上，Mina希望透過成員善禹，把向日葵交給NI-KI，最終未能成功；NI-KI事後就直播提到部分粉絲看演唱會都不專心、享受其中，只求能被自己飯撒（回應），讓他覺得很失望，甚至說出重話：「演唱會都被毀了。」不過他全程未指名說的是誰。沒想到，大群粉絲就把矛頭指向Mina，更在Mina直播時留言要她去死等多種不堪字眼，Mina最後喝了酒、疑似服用精神藥物，直接在鏡頭面前輕生，警方在數小時抵達後，已回天乏術。Mina今年25歲，畢業於日本東京的名牌大學「立教大學」，學生時期曾在六本木酒店工作，亮麗外型加上高學歷，讓她累計不少名氣，曾創下一年營業額破1億日圓（約台幣2200萬元）的紀錄。在認識了西村力之後，她將大部分收入投入追星，不只經常參加簽售，就連演唱會也總是站在第一排，只為近距離看看這個照亮自己世界的男性，因為她常常在社群公開追星紀錄，就這樣成為了成員、粉絲都熟悉的「大戶粉絲」，IG、TikTok等社群皆擁有超過8萬粉絲。