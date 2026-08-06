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▲ 台南市長黃偉哲致贈禮品予日本自民黨青年局長平沼正二郎。（圖／南市府提供）

日本自民黨青年局長平沼正二郎5日率領海外研修團一行81人拜會台南市政府，訪團成員包括9位國會議員，以及多位地方議員與青年黨部成員。市長黃偉也特別就近期熊本強震表達誠摯慰問並表示，南市府已於上週開設「0728日本熊本賑災專案」，他個人拋磚引玉捐出新台幣10萬元，盼號召更多市民響應，將台南人的關懷與祝福送往熊本。台南友誼市宇土市、宇城市、美里町，以及東區友誼市菊池市、安南區友誼市甲佐町，皆位於此次熊本強震受災區域。對此，黃偉哲做出上述表示。黃偉哲指出，台南始終銘記日本在疫情期間及0206地震發生時對台南伸出的援手，雙方一路走來互相扶持，正是深厚情誼的最佳見證。他也期盼，未來除了持續深化城市交流外，更將這份友誼延續至下一代，透過修學旅行、姊妹校交流及體育賽事等多元互動，促進台日青年交流，讓雙方情誼歷久彌新。平沼正二郎表示，誠摯感謝黃市長及台南市民對熊本震災的關心與支持，災難發生時彼此伸出援手，正是台日友誼最珍貴的基礎。他指出，台灣與日本共享自由、民主等普世價值，雙方關係深厚且緊密，而他也深刻感受到台南積極推動城市外交與國際交流，自民黨青年局願持續扮演台日交流的重要橋梁，尤其此次訪團成員來自日本各地，聽聞台南市在日本有高達22個友誼市，為台灣縣市之最，顯見台南與日本的友好關係，期待未來能與台南在地方交流展開更多合作，進一步深化台日雙邊情誼。平沼正二郎為日本前首相平沼騏一郎之孫，已當選3屆眾議院議員，同時也是日本台灣友好議員聯盟（原「日華議員懇談會」）事務局次長、自民黨台灣政策小組事務局次長，與台灣互動密切，其選區中的山口縣亦是台南的友誼市。2025年4月自民黨青年局蒞府拜會時，其曾以自民黨青年局局長代理身分與黃偉哲市長會面。