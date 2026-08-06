今夏最後一波！內政部115年「遇見心動時」單身聯誼活動壓軸登場，將於 8 月 7 日中午 12 時開放網路報名。本次涵蓋新北、屏東、嘉義及花蓮等 5 大梯次共 400 個名額，只要年滿 18 歲單身民眾即可參加，政府還補助 2 成費用。內政部更狂加碼，同一梯次參加者於 2 年內結婚，第 1 對報喜者獨得「1 克拉鑽石對戒」（市價約 15 萬元）！
🟡年滿十八歲即可報名 政府補助兩成費用負擔低
內政部表示，今年單身聯誼活動迴響熱烈，自 6 月下旬辦理以來已成功配對 74 對男女。參加資格須為年滿 18 歲以上在臺設有戶籍的成年單身民眾（含未婚、離婚或喪偶）。為降低參加者負擔，政府統一補助 2 成費用，1 日遊每人僅需 1,440 元，2 日遊則為 4,160 元，協助大家輕鬆拓展社交圈。
🟡壓軸五大梯次懶人包 一日與二日遊地點一次看
本波壓軸活動精選全台熱門景點，包含福隆鐵馬、阿里山小火車、平溪天燈及墾丁太魯閣生態巡禮等行程：
第 3 梯次（新北林口）： 8/29 一日遊，費用 1,440 元，臺大醫院捷運站集合（男生已額滿暫列備取，女生最後名額）。
第 11 梯次（屏東墾丁）： 9/12–9/13 二日遊，費用 4,160 元，高雄高鐵站集合。
第 12 梯次（新北十分）： 9/19 一日遊，費用 1,440 元，臺大醫院捷運站集合。
第 13 梯次（嘉義奮起湖）： 10/3–10/4 二日遊，費用 4,160 元，嘉義火車站集合。
第 14 梯次（花蓮山水）： 10/17–10/18 二日遊，費用 4,160 元，松山火車站集合。
🟡八月七日中午開搶報名 兩年內結婚再送鑽戒
各梯次報名時間統一自 8 月 7 日（五）中午 12 時起至 8 月 16 日（日）23 時 59 分止，採網路報名（https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）。為鼓勵婚育，內政部額外加碼推出驚喜大禮，只要參加 115 年同一梯次活動並於 2 年內完成結婚登記，首對向內政部報喜的新人，即可獲得「1 克拉鑽石對戒」。單身朋友不妨把握今年最後機會前往專屬網頁報名。
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內政部表示，今年單身聯誼活動迴響熱烈，自 6 月下旬辦理以來已成功配對 74 對男女。參加資格須為年滿 18 歲以上在臺設有戶籍的成年單身民眾（含未婚、離婚或喪偶）。為降低參加者負擔，政府統一補助 2 成費用，1 日遊每人僅需 1,440 元，2 日遊則為 4,160 元，協助大家輕鬆拓展社交圈。
本波壓軸活動精選全台熱門景點，包含福隆鐵馬、阿里山小火車、平溪天燈及墾丁太魯閣生態巡禮等行程：
第 3 梯次（新北林口）： 8/29 一日遊，費用 1,440 元，臺大醫院捷運站集合（男生已額滿暫列備取，女生最後名額）。
第 11 梯次（屏東墾丁）： 9/12–9/13 二日遊，費用 4,160 元，高雄高鐵站集合。
第 12 梯次（新北十分）： 9/19 一日遊，費用 1,440 元，臺大醫院捷運站集合。
第 13 梯次（嘉義奮起湖）： 10/3–10/4 二日遊，費用 4,160 元，嘉義火車站集合。
第 14 梯次（花蓮山水）： 10/17–10/18 二日遊，費用 4,160 元，松山火車站集合。
各梯次報名時間統一自 8 月 7 日（五）中午 12 時起至 8 月 16 日（日）23 時 59 分止，採網路報名（https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）。為鼓勵婚育，內政部額外加碼推出驚喜大禮，只要參加 115 年同一梯次活動並於 2 年內完成結婚登記，首對向內政部報喜的新人，即可獲得「1 克拉鑽石對戒」。單身朋友不妨把握今年最後機會前往專屬網頁報名。