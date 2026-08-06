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立法院近期審查115年度中央政府總預算，公共電視預算遭提案刪減及凍結金額高達10億元，引發文化、影視、新聞及學界高度關注，相關連署已突破10萬人，許多演藝圈人士也加入響應，包括柯佳嬿、連俞涵、李杏、林予晞、黃迪揚等人。對此，行政院長卓榮泰今（6）日表示，在年度預算的部分，民間文化界人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境，請文化部持續向國會說明預算內容，爭取支持台灣文化環境持續發展，提升台灣文化內容的創新能量、國際競爭力及文化影響力，讓世界可以持續看見台灣。文化部上午院會中報告「打造國家文化內容力」，說明近年台灣以文化軟實力驅動內容產業發展成果。李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，文化部積極建構健全的影視音產業生態環境，將台灣在地故事、文化多樣性、民主自由價值及創新活力向國際輸出，並持續培育影視人才、扶植優質內容創作，推動優質文化內容走向國際。卓榮泰提到，由影視輔導金所支持的作品，已累積607部，金額超過50億元，文創法也將影視產業納入國家戰略產業，投資規模已來到40.51億元，以國發基金投資帶動民間投資，已超過184億，台灣與國際合資合作的影視作品，近五年也有123部。卓榮泰說，文化部長期投入影視產業發展，成果值得肯定，公共媒體是國家文化韌性與影視產業發展的重要基礎建設，不僅是民主社會的重要公共領域，也是文化內容創新、人才培育及國際傳播的重要平臺；同時，公視作為影視基礎建設及國家文化戰略關鍵角色，承擔商業市場較難提供之公共服務與文化使命的公共任務，在保障我國不同族群媒體近用權的部分，也提供包括台語、客語等多元語言服務，並透過「小公視」製播多元優質兒少內容，厚植文化根基，值得大力推廣。卓榮泰表示，國家文化內容的發展有賴長期投入與持續累積，非一蹴可幾，請文化部持續偕同相關部會、公共媒體、文策院及民間產業深化公私協力，帶動更多民間投資投入影視及文化內容產業，完善文化內容產業生態；同時在年度預算的部分，民間文化界人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境，請文化部持續向國會說明預算內容，爭取支持台灣文化環境持續發展，提升台灣文化內容的創新能量、國際競爭力及文化影響力，讓世界可以持續看見台灣。文化部指出，相較於國際公共媒體，如英國BBC一年營運規模有相當於新台幣約2000億元經費、日本NHK約1400億，維持26年法定預算僅有9億元的台灣公視，一直以來，從扎根台灣影視基礎工程，提供新導演、編劇與創作團隊進入產業第一個機會的學生劇展、人生劇展、新創電影、戲劇孵育等，到屢屢突破議題及製作品質天花板，並創造與3大電信合資合製等創新商業模式，推動台劇出海可能性的眾多戲劇；以至於致力開發與孵育台灣原生兒少節目，為孩子說台灣自己故事的小公視，保障台語、客語等多元族群近用的台語台、客家電視台等，公視始終堅定守護公共媒體最重要的公共使命。文化部表示，國家文化內容需要持續投入資源，不能中斷，更不是一蹴可幾，文化部未來將持續充實台灣影視產業及公廣集團各項資源，健全文化內容產業生態系永續發展。