Netflix日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記》第2季在4日火辣回歸，這次集結模特兒、格鬥家、饒舌歌手、酒店小姐等來自各種不同行業的成員，齊聚節目尋找真愛。其中，經營男公關俱樂部的的阿一（塩田一馬，かずくん），一登場就吸引眾人矚目，帥氣外貌讓他被封為「最帥89」。《NOWNEWS今日新聞》也為各位整理節目介紹、亮點、收看平台，讓讀者們所有資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《不良一族尋愛記2》節目介紹
《不良一族尋愛記2》角色介紹
《不良一族尋愛記2》收看平台
《不良一族尋愛記2》必看亮點
《不良一族尋愛記2》節目介紹
《不良一族尋愛記》（日文原名：ラヴ上等）是Netflix推出的日本戀愛實境節目，由日本女星MEGUMI擔任企劃與製作。節目打破傳統日系戀綜的含蓄與禮貌，找來有滿身刺青、曾有暴走族、黑道、地下格鬥或叛逆過往，並有著火爆個性的單身6男5女，在沖繩的海景校園「羅武上等Marine Academy」共同生活14天尋找真愛，讓觀眾了解他們背後的家庭創傷、社會偏見及試圖重啟人生的決心。
《不良一族尋愛記2》角色介紹
彩朱來自名古屋，是IG有30萬粉絲的高人氣成員，曾參與酒店小姐選秀節目《LAST CALL》，並經營酒吧、服飾品牌，以及其他副業。
光／小光（23歲）
小光來自神奈川縣川崎，是人氣極高的酒店工作者，不缺追求者的她，這次上節目是期望跳脫以往總是交往不良少年的模式，尋找論及婚嫁的對象。
高岡瑪莉娜／小瑪莉（25歲）
小瑪莉來自大阪，是一名酒吧員工，她過去曾在家庭與感情中受過傷，渴望展開健康的戀愛關係。
田中流瑠／流瑠（26歲）
流瑠來自靜岡，目前從事模特兒工作，還曾擔任前辣妹雜誌《nuts》模特兒，及參與過其他綜藝。她正義感十足，但坦言在感情中容易受到誘惑。
阿部葉月／小葉（27歲）
小葉來自宮城縣，目前職業是踢拳道教練，曾待過兒童輔導所，還直言前男友都是被抓去關才會分手。
里歐來自京都，目前在經營酒吧，節目介紹他過去曾捲入衝突，如今專注事業，是擅長料理與甜點的暖男。
鹽田一馬／阿一（29歲）
阿一目前經營男公關俱樂部，從小到大幾乎都是一個人生活，人生長期與暴力為鄰，外型出眾且桃花運極佳，自信心十足。
尾田優也／小馬（28歲）
小馬曾身處日本極道並打過格鬥賽「BreakingDown」」，為了家人金盆洗手，全身刺青的他一登場就受到矚目。
大星／小泰（22歲）
小泰於廣島出身、東京長大，是臉上有刺青的美髮師，初登場霸氣自信，但卻有非常怕蟲的反差面貌。
近藤阿里／佛祖阿里（29歲）
佛祖阿里來自神奈川，具有日本與巴基斯坦血統，曾任自衛隊，現為饒舌歌手與模特兒，還曾在男性時尚雜誌《men’s egg》擔任過模特兒。
野口瑞紀／和尚（27歲）
和尚來自福岡縣久留米市，是前暴走族總長，曾有服刑與藥物過往，目前從事油漆工作。
《不良一族尋愛記2》收看平台
《不良一族尋愛記2》共有10集，可在Netflix觀看。目前已在8月4日上線1到4集、8月11日將會上線5到7集、最後的8到10集將會於8月18日上線。
《不良一族尋愛記2》必看亮點
MEGUMI、永野回歸主持 嘻哈女王Awich強勢加盟
這次的主持人、也就是觀察團隊，由第一季大受好評的MEGUMI與搞笑藝人永野繼續擔任，還邀請了來自沖繩、在日本嘻哈界具極高地位的Awich加入主持陣容。她直率、強大的氣場與對街頭文化的理解，為成員們的互動帶來更犀利且溫暖的點評。
最帥89登場 阿一超自信：愛死自己的臉
目前經營男公關俱樂部的阿一，一登場便成為節目焦點，不僅滿身刺青、戴著粗金鍊及金色名錶，還自稱從小就桃花非常旺，並對自己非常有自信，一口氣列出「長得帥、有錢、幽默、溫柔」4項優點，還坦言非常喜歡自己的臉，每天早上醒來都會看著鏡子跟自己說：「早安啊，我真帥。」
被貼上不良標籤 揭藏在凶狠外貌後的傷痛
許多成員雖然外貌凶狠，但內心卻藏著不為人知的傷痛。曾因家庭、環境或體制而被貼上「不良」標籤的他們，將在14天的合宿生活中，透過坦誠相對與共同經歷，不僅尋找真愛，也將彼此治癒、與過去自我和解。
沒有心機推拉 直球對決超爽快
《不良一族尋愛記》不同於其他戀綜的含蓄與隱藏，沒有任何的心機及推拉，反而是有不爽直接說、有喜歡直接告白，火爆脾氣的直球對決，讓觀眾一追就停不下來。
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《不良一族尋愛記2》節目介紹
《不良一族尋愛記2》角色介紹
《不良一族尋愛記2》收看平台
《不良一族尋愛記2》必看亮點
《不良一族尋愛記2》節目介紹
《不良一族尋愛記》（日文原名：ラヴ上等）是Netflix推出的日本戀愛實境節目，由日本女星MEGUMI擔任企劃與製作。節目打破傳統日系戀綜的含蓄與禮貌，找來有滿身刺青、曾有暴走族、黑道、地下格鬥或叛逆過往，並有著火爆個性的單身6男5女，在沖繩的海景校園「羅武上等Marine Academy」共同生活14天尋找真愛，讓觀眾了解他們背後的家庭創傷、社會偏見及試圖重啟人生的決心。
《不良一族尋愛記2》角色介紹
- 女成員：
彩朱來自名古屋，是IG有30萬粉絲的高人氣成員，曾參與酒店小姐選秀節目《LAST CALL》，並經營酒吧、服飾品牌，以及其他副業。
光／小光（23歲）
小光來自神奈川縣川崎，是人氣極高的酒店工作者，不缺追求者的她，這次上節目是期望跳脫以往總是交往不良少年的模式，尋找論及婚嫁的對象。
高岡瑪莉娜／小瑪莉（25歲）
小瑪莉來自大阪，是一名酒吧員工，她過去曾在家庭與感情中受過傷，渴望展開健康的戀愛關係。
田中流瑠／流瑠（26歲）
流瑠來自靜岡，目前從事模特兒工作，還曾擔任前辣妹雜誌《nuts》模特兒，及參與過其他綜藝。她正義感十足，但坦言在感情中容易受到誘惑。
阿部葉月／小葉（27歲）
小葉來自宮城縣，目前職業是踢拳道教練，曾待過兒童輔導所，還直言前男友都是被抓去關才會分手。
- 男成員：
里歐來自京都，目前在經營酒吧，節目介紹他過去曾捲入衝突，如今專注事業，是擅長料理與甜點的暖男。
鹽田一馬／阿一（29歲）
阿一目前經營男公關俱樂部，從小到大幾乎都是一個人生活，人生長期與暴力為鄰，外型出眾且桃花運極佳，自信心十足。
尾田優也／小馬（28歲）
小馬曾身處日本極道並打過格鬥賽「BreakingDown」」，為了家人金盆洗手，全身刺青的他一登場就受到矚目。
大星／小泰（22歲）
小泰於廣島出身、東京長大，是臉上有刺青的美髮師，初登場霸氣自信，但卻有非常怕蟲的反差面貌。
近藤阿里／佛祖阿里（29歲）
佛祖阿里來自神奈川，具有日本與巴基斯坦血統，曾任自衛隊，現為饒舌歌手與模特兒，還曾在男性時尚雜誌《men’s egg》擔任過模特兒。
野口瑞紀／和尚（27歲）
和尚來自福岡縣久留米市，是前暴走族總長，曾有服刑與藥物過往，目前從事油漆工作。
《不良一族尋愛記2》共有10集，可在Netflix觀看。目前已在8月4日上線1到4集、8月11日將會上線5到7集、最後的8到10集將會於8月18日上線。
《不良一族尋愛記2》必看亮點
MEGUMI、永野回歸主持 嘻哈女王Awich強勢加盟
這次的主持人、也就是觀察團隊，由第一季大受好評的MEGUMI與搞笑藝人永野繼續擔任，還邀請了來自沖繩、在日本嘻哈界具極高地位的Awich加入主持陣容。她直率、強大的氣場與對街頭文化的理解，為成員們的互動帶來更犀利且溫暖的點評。
最帥89登場 阿一超自信：愛死自己的臉
目前經營男公關俱樂部的阿一，一登場便成為節目焦點，不僅滿身刺青、戴著粗金鍊及金色名錶，還自稱從小就桃花非常旺，並對自己非常有自信，一口氣列出「長得帥、有錢、幽默、溫柔」4項優點，還坦言非常喜歡自己的臉，每天早上醒來都會看著鏡子跟自己說：「早安啊，我真帥。」
被貼上不良標籤 揭藏在凶狠外貌後的傷痛
許多成員雖然外貌凶狠，但內心卻藏著不為人知的傷痛。曾因家庭、環境或體制而被貼上「不良」標籤的他們，將在14天的合宿生活中，透過坦誠相對與共同經歷，不僅尋找真愛，也將彼此治癒、與過去自我和解。
沒有心機推拉 直球對決超爽快
《不良一族尋愛記》不同於其他戀綜的含蓄與隱藏，沒有任何的心機及推拉，反而是有不爽直接說、有喜歡直接告白，火爆脾氣的直球對決，讓觀眾一追就停不下來。