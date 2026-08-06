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詹姆斯（LeBron James）雖然還沒有正式替費城76人出賽，但他「吸金效應」已經提前席捲整個市場。根據票務平台StubHub提供的數據，76人10月16日主場迎戰波士頓塞爾提克的季前賽，已經成為今年NBA季前賽最熱門的賽事，銷售速度與需求熱度都創下驚人紀錄。這場比賽在開放售票後僅9天，就登上StubHub今年NBA季前賽銷售榜首。開賣第一週的購票需求，相較於76人2025年同期主場季前賽暴增約15倍，增幅高達1454%。詹姆斯今夏決定加盟76人後，立即引發市場高度關注。StubHub此前數據顯示，在詹姆斯加盟消息公布後，76人的門票需求大幅提升，相關搜尋量更暴增約470倍，展現這位超級球星帶來的巨大商業影響力。StubHub消費者、產品與科技溝通主管岡薩雷斯（Jill Gonzalez）表示：「每一筆重大交易都有其獨特性，但在例行賽賽程公布前，就能看到需求如此快速增加，確實非常罕見。」目前，StubHub今年銷售速度最快的3場NBA季前賽，全都與76人有關，也凸顯詹姆斯加盟後，費城球迷對新賽季有多期待。數據顯示，10月16日76人對塞爾提克的季前賽頁面瀏覽量，是2025年所有76人季前賽的5倍以上。今年76人主場比賽占StubHub整體NBA季前賽需求約23%，相比去年整個季前賽期間僅約3%，成長幅度相當驚人。值得注意的是，這波熱潮並非單純來自「詹粉」跨區追星。購買塞爾提克之戰門票的消費者，多數來自賓州當地，顯示費城球迷本身對球隊新時代充滿期待。此外，76人季前賽購票者中，約62%至64%屬於曾購票的回流消費者，去年同期這項比例約為45%至55%，代表詹姆斯加盟成功喚回不少球迷關注。除了詹姆斯本身帶來的話題外，76人新賽季陣容也讓外界充滿想像。球隊預計以詹姆斯、恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及新秀艾吉科姆（VJ Edgecombe）組成豪華核心。雖然詹姆斯是否會在特定季前賽登場仍未確定，但球迷已經迫不及待想看到他首次穿上76人球衣的畫面。事實上，詹姆斯過去加盟任何球隊，都曾帶來類似的票房效應。2014年他重返克里夫蘭騎士時，StubHub上的騎士門票銷售占比單季暴增超過4倍，到2017-18賽季甚至達到回歸前約15倍；而他離隊後，騎士門票市場熱度也明顯下降。如今，費城76人正感受到相同的「詹姆斯效應」。雖然新賽季正式開打仍有一段時間，但一場季前賽已經成為全美最搶手的NBA門票之一。從搜尋量暴增、球迷回流，到票務市場升溫，詹姆斯甚至還沒穿上76人球衣正式比賽，就已經改變整座城市對新賽季的期待。