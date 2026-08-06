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台灣民眾黨桃園隊今（6）日召開「交通罰鍰回饋交通」記者會，響應民眾黨立法院黨團提出「交通罰鍰取之於交通、用之於交通」公投提案，主張交通違規罰鍰應優先投入道路安全改善及公共運輸建設，而非一味投入科技執法。民眾黨指出，桃園2025年交通罰鍰收入達29.4億元，其中約20億元可分配給市府，若建立專款專用制度，可望改善道路安全、提升公共運輸品質，打造「十五分鐘生活圈」。立委洪毓祥表示，交通罰單不應只是增加政府收入，更應回饋交通建設，讓每一筆罰鍰都能改善市民生活。民眾黨主張將桃園每年約20億元交通罰鍰收入，全數投入張善政市長提出的「十五分鐘城市」願景，包括改善人行道、增設YouBike站點、新式候車亭與智慧站牌、提升公車駕駛待遇，並建立交通改革公民參與機制，讓交通政策更貼近市民需求。桃園區議員參選人徐千晴表示，桃園近年大型建設雖持續推動，但也伴隨工程黑暗期過長、交通壅塞及預算增加等問題。她以桃園鐵路地下化為例，指出工程預算已由308億元增加至1817億元，因此主張交通罰鍰專款專用、提升公共運輸市占率、縮短重大工程交通黑暗期，並加速施工路段行人設施改善。龜山區議員參選人周曉芸指出，2025年桃園0至12歲兒童交通死傷仍有1275人，全市141所學校通學廊道仍有50所尚未完成改善，呼籲加速建設通學廊道、提高人行道普及率，並借鏡韓國改善路口設計、降低車速與擴大行人空間，打造安全校園交通環境。八德區議員參選人林晏良表示，YouBike是串聯捷運、公車的重要「最後一哩」，但桃園目前僅有685處站點，不僅落後其他五都，也少於台南。他建議每年新增站點提高至150站以上，四年新增600站，並配合2030年捷運綠線通車，完善自行車路網，提升公共運輸可及性。平鎮區議員參選人吳正吉則指出，目前桃園超過六成公車站位缺乏新式候車亭或智慧站牌，公車駕駛也有145人缺口，導致班次不足、脫班嚴重。他主張交通罰鍰優先投入改善候車環境、建置智慧站牌、提升公車駕駛待遇，並擴充桃小巴路線，串聯社區與重大交通建設，提升公共運輸服務品質。民眾黨桃園隊表示，希望交通罰鍰真正做到「取之於交通、用之於交通」，讓每一張罰單都能轉化為更安全的道路、更完善的公共運輸及更友善的人本環境，打造真正的桃園十五分鐘城市。