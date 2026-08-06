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批中央「大小眼」 酸總統「口惠而實不至」

民進黨「行動中常會」昨（5）日移師台中舉行，兼任黨主席的總統賴清德致詞時臨場加碼，火力全開批評台中市長盧秀燕施政表現。台中市副市長鄭照新今（6）日在臉書發文反擊，批評賴清德重提舊議題，「似乎以為台中市民第一天搬來這裡、很好欺騙」，更質疑總統沒有反求諸己，反而挑動城市對立，狠酸「總統文膽沒發現這隻回力鏢很痛嗎？」賴清德昨天在台中細數盧秀燕施政缺失，引發藍營全面反擊。國民黨立委廖偉翔認為，賴清德已把盧秀燕視為2028年總統大選的主要競爭對手；國民黨立委王鴻薇則批評，賴清德的政治器度不如前總統蔡英文。鄭照新則透過臉書發文開酸，賴清德「大張旗鼓來到台中，開的不是攸關民生的食安、國安會議，而是政治味十足的民進黨中常會，可惜了！」他認為，賴清德談話內容無非是老調重彈，把多年來交鋒過的議題重新包裝，「似乎以為台中市民第一天搬來這裡，很好欺騙」。鄭照新接著逐一回應賴清德點名的豬瘟、食安、捷運藍線及施政滿意度等議題，批評賴清德刻意製造城市對立，中央長期「大小眼」對待台中，阻礙地方建設。他並引用《美麗島電子報》最新民調指出，賴清德與行政院長卓榮泰的不滿意度再度高於滿意度，賴清德「沒有反求諸己，卻挑撥城市對立，總統文膽沒發現這隻回力鏢很痛嗎？」鄭照新表示，AI機器人與無人機產業，是台中精密機械產業未來10年的重要發展方向，但賴清德此行來到台中，除了與民進黨候選人「排排站」，卻沒有提出任何具體建設或產業計畫，形容整場行程是「口惠而實不至」。他最後再度開酸，相較中央對台南、嘉義動輒祭出上百億元建設計畫，台中卻一無所獲，「我原本以為總統牽起何欣純委員的手，是要謙卑地向台中市民鞠躬道歉，說一句『對不起，我們忘了台中！』」他更諷刺，現場就連同黨同志站在後排，都只能「強顏歡笑、失望不已」。