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前員工也力挺！大讚老闆「醫術、醫德」都是頂尖

黃禎憲行醫30餘年 曾免費救治八仙塵爆傷患

位於台北市大安區、鄰近師大商圈的知名診所「黃禎憲皮膚科」，近日因懸掛政治人物的競選布條，被民眾拍下後吐槽：「可以避雷，不用去了。」掀起網路熱議。不過，大批網友隨即湧入留言區力挺黃禎憲，強調其醫術與醫德不該被政治立場綁架，甚至連曾任職診所的員工也現身發聲，盛讚黃禎憲是「做功德的醫師」。爭議源自一張在社群平台Threads流傳的照片，畫面中可見黃禎憲皮膚科診所招牌下方懸掛著藍色競選布條，上頭印有台北市長蔣萬安、台北市議員鍾沛君肖像與選舉號次。發文者因此呼籲支持者「可以避雷，不用去了」，並標註「中國國民黨倒一倒，台灣才會好」。貼文曝光後，引來一名曾經求診過的網友關注，隨後更是發文抱不平：「我覺得攻擊他的，去查一下黃禎憲碰過什麼災難，想像他經過多大的痛苦，仍站起來努力開業造福病患，更何況真的醫術了得，我完全不明白為何要用政治來否定這樣的醫師。」留言區也湧入大量網友聲援「我母親到處看不好的蕁麻疹，最後是黃醫師治好的！！我同事車禍傷口轉蜂窩性組織炎，也是黃醫師治療康復的！！」、「黃禎憲是病患有求於他，他大概不愁沒病患，而且他是皮膚科專家，不會治腦殘」、「如果什麼都要扯政治也真的是沒救了⋯⋯活的真累」。曾在診所工作的員工也發聲表示，黃禎憲除了醫術精湛，更是一位非常有醫德的醫師，「為了病人，再貴儀器都會買，而且幫助病人，只是收個掛號費，儀器上百萬根本不可能回收成本，只能說，黃醫師做功德實在很偉大⋯黃醫師更是一位超好老闆⋯真心感謝老天爺給我這個機會可以在這裡服務⋯」，該留言至今獲得2.7萬人按讚。黃禎憲行醫超過30年，曾任台北長庚醫院皮膚科醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主任，在師大商圈開業後，長年以來都是門診爆滿的狀況，早年甚至有病患排隊到深夜，只為掛到號，累積看診人次早已突破百萬。黃禎憲早年曾遭遇自宅火災，其妻子、女兒不幸命喪火海，他將此傷痛轉化為行醫動力，全心投入醫界。2015年八仙塵爆事件發生後，黃禎憲更主動宣布，提供一、二度燒燙傷且燒傷面積未超過全身10%的患者「免費」傷口治療及護理，協助傷患度過復原期，也因此獲得不少民眾肯定。其實，黃禎憲出身醫政世家，家族背景同樣受矚目，父親為前監察院長黃尊秋，兄弟姊妹中，除了妹妹、前立委黃昭順投身政壇外，其餘皆投入醫界，兄長是知名兒科醫師黃禎祥，弟弟黃禎淦也是皮膚科醫師，在醫界皆具有相當知名度。