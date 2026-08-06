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字樣藏在原始碼 一般使用者不會看見

東大認定嚴重損害校譽 停職3天

是否刻意阻擋中國考生？動機仍未公開

中國留學生比例升高 專攻內部曾出現爭論

網路輿論兩極 招生公平與中國審查制度成焦點

日本東京大學一名60多歲教授被發現曾在研究所招生網頁及個人實驗室網站的原始碼中，植入「六四天安門」字樣，由於該詞在中國屬於網路審查高度敏感內容，相關頁面可能因此遭中國防火長城封鎖，影響當地學生取得招生資訊。東京大學認定此舉嚴重損害校譽，日前對該教授處以停職3天的懲戒處分。綜合日本媒體報導，東京大學4日公告，一名60多歲教授在所屬研究所及實驗室網站的HTML原始碼中，寫入「不適當文字」。校方雖未公開具體內容，但多家日媒引述相關人士及網路存檔資料指出，被植入的字樣就是「六四天安門」。「六四天安門」指的是1989年6月4日，中國政府出動軍隊鎮壓北京天安門廣場民主運動的事件。在中國，與六四事件相關的關鍵字長期受到嚴格審查，網頁即使沒有直接顯示文字，只要原始碼中含有敏感詞，也可能遭審查系統攔截。報導指出，相關文字曾出現在東京大學大學院新領域創成科學研究科「醫療資訊生命專攻」的招生資訊頁面。這些字樣被寫在網頁原始碼的註解區域，一般瀏覽者開啟頁面時不會直接看到，但只要利用瀏覽器的「檢視網頁原始碼」功能，就能找到相關內容。日本媒體透過網頁存檔服務「Wayback Machine」查閱歷史資料後發現，該字樣約從2020年至2023年11月間，持續存在於招生頁面及教授所屬實驗室網站中。由於中國網路審查系統可能偵測到原始碼內容，外界推測，中國境內有意申請該研究所的學生，當時可能無法正常瀏覽招生資訊。東京大學表示，教授的行為違反教職員就業規則中「嚴重損害大學法人名譽或信用」的條款，因此於7月29日對其處以停職3天。校方副校長也在公告中批評，相關行為不符合大學教師應有的立場，屬於絕不可容許的行為。不過，東京大學並未說明教授植入敏感詞的具體動機，也沒有公開完整調查結果。面對媒體追問，校方僅表示，由於相關資訊可能導致當事人身分遭辨識，因此不便透露更多細節。校方過去曾表示，東京大學致力於招收不同背景的學生，若有人利用網路審查機制，妨礙特定國籍學生取得招生資訊，將違背大學推動多元化的基本方針。這起事件最早於2024年3月遭人向校方檢舉，同年12月由東京大學校內媒體及日本媒體披露。由於敏感字樣被放在招生資訊頁面，外界質疑，教授可能有意利用中國網路審查制度，讓中國境內學生無法查看招生內容，藉此降低中國留學生報考機會。不過，這項推測並未獲得校方正式證實，教授本人也尚未對外公開說明動機。事件曝光後，東京大學已刪除相關字樣，並修改網站管理系統，避免類似內容再次被任意寫入。日媒報導，涉事專攻近年外籍學生比例持續增加，其中博士班外籍生約有八成來自中國，校內過去也曾針對留學生組成及招生方針展開討論。部分教職員主張，應增加日本本國學生比例，也有人擔心特定國籍學生過度集中，可能不利於校園多元性；但也有意見指出，由於日本學生從大學部直接升讀研究所的人數不足，招收外籍生對維持研究及教學運作仍相當重要。事件曝光後，部分中國留學生曾在校園內設置抗議看板，要求東京大學停止對中國考生的差別待遇。事件在日本及台灣社群平台引發兩極討論。部分網友認為，大學不應利用中國的網路封鎖制度，暗中排除特定國籍考生，東京大學予以懲處符合招生公平原則。但也有不少人聲援教授，認為整起事件凸顯中國網路審查制度的荒謬，若中國政府未封鎖六四相關資訊，這組文字根本不可能成為阻斷海外網站的工具。旅日媒體人矢板明夫評論指出，教授的做法不值得鼓勵，但事件也反映日本學界對研究安全、敏感技術外流及中國留學生背景的焦慮。他更表示，「整件事情最荒謬的地方，其實不在東京，而是在北京。如果中國沒有世界上最嚴密的網路審查，『六四天安門』這5個字根本不會具有任何『特殊功能』，更不可能影響一所外國大學的招生網站。真正把『六四天安門』變成全球皆知的敏感詞，甚至讓它影響國際資訊流通的，正是中國政府自己。」