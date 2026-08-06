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監察院不立案也不說理由 吳宗憲要求公開百頁研究報告

再提中聯致癌油事件 質疑官員說謊卻免責

批監察院失去監督功能 「沒有調查，就沒有真相」

立法院全院委員會今（6）日舉行「行使監察院院長、副院長及監察委員同意權案」公聽會，國民黨立委吳宗憲質疑，在討論誰適合擔任監察委員之前，更重要的是監察院是否仍善盡監督政府職責。他批評，當政府不說真話、監察院不願調查、國會調查權又遭限縮，人民究竟還能向誰追求真相？吳宗憲表示，去年他曾向監察院檢舉行政院長卓榮泰拒絕編列軍警消待遇及年金預算，並拒絕副署《財政收支劃分法》修正案，要求監察院依法調查是否涉及違法失職、提出彈劾並糾正行政院。不過，他指出，監察院歷經數月審查，據稱完成超過百頁研究報告，最後卻僅以一句「不予立案調查」回覆，未說明法源依據，也未交代不符合立案標準的原因。吳宗憲表示，他已再度正式函詢監察院，要求說明不予立案的法律依據、是否所有人民陳情案件都能僅告知結論而不附理由，以及《監察院立案派查原則》明定公務員違法失職得調查，本案究竟為何不符合立案條件；同時要求公開這份百餘頁研究報告，接受國會及全民檢驗。吳宗憲也提及中聯致癌油事件指出，衛福部長石崇良曾在立法院表示，中聯公司未參與下架標準決策、也未於會中發言，但根據會議紀錄，中聯代表全程列席約125分鐘，最後形成「20%以上才下架」的會議結論。他批評，會議紀錄白紙黑字，官員卻在國會做出不同說法，政府面對重大食安事件，不是說明真相，而是隱瞞真相，損害政府公信力。吳宗憲表示，國會之所以需要調查權、聽證權，就是為了釐清行政部門是否依法行政，但憲法法庭113年憲判字第9號判決限縮國會調查權，也讓官員即使在國會說謊，仍不必負擔法律責任。他批評，監察院原本應是監督政府的「探照燈」，如今卻變成「只照政治對手的手電筒」，輪到檢驗執政者時便熄燈；監察院既不立案、不說理由，也不公開報告，「沒有調查，就沒有真相；沒有說明，就沒有公信。」他質疑，當監察院放棄調查權，這樣的監察院不是監督政府，而是在保護權力。