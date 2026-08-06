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北京攻台新構想 目標鎖定「癱瘓台北」

中共推「全國總體戰」 認知戰升級為核心策略

北京研究烏俄戰爭 視美國資訊戰為「認知煙霧彈」

三大戰術曝光：軍事封鎖、精準打擊、認知攻擊

不能只看飛彈！中國「認知作戰」才是關鍵

美國知名外交政策、國安與軍事戰略平台《War on the Rocks》日前刊出題為《Total War on Taipei: China Explores Elevating Cognitive Effects into Its Vision of Warfare》（台北全面戰爭：中國將認知效應融入戰爭）的專文，揭露中國軍事研究最新作戰構想。文章指出，北京正研究一套以「癱瘓台北」為核心的作戰模式，目標不是全面摧毀城市，而是透過封鎖、精準打擊及認知攻擊，快速瓦解台灣抵抗意志，最終達成「征服」的戰略目的。文章指出，中國軍事研究人員於2025年3月發表一份研究文件，內容描述如何在短時間內攻佔並控制台北市。構想主軸是透過切斷外部援助、限制行動能力、摧毀作戰體系，以及瓦解社會認知凝聚力，全面削弱台北恢復能力，最終摧毀台灣民眾的戰鬥意志。雖然這項概念尚未成為中國官方正式軍事理論，但《War on the Rocks》認為，這是觀察中國軍事戰略演變的重要案例，也顯示北京正積極將「全國總體戰」及「認知領域作戰」納入未來對台軍事規劃。文章指出，該研究刊載於中國軍事理論期刊《軍事藝術》，並獲中央軍委批准出版。內容提出包括「大型城市全局失能戰」等新概念，強調透過整合軍事火力與認知作戰，同步癱瘓城市運作及民眾心理防線。報告認為，中國正將「全國總體戰」視為國家安全戰略，不僅要求軍方投入，更要求全體共產黨員共同培養未來衝突所需能力，藉由軍民融合全面提升認知作戰實力。中國國家安全部近年也多次要求黨員將「體制優勢轉化為戰鬥力」，並在2025年發布的國家安全政策中，明確提出要打好「全國總體戰」。文章分析，中國軍事研究人員也深入研究俄烏戰爭，美國透過經濟制裁、星鏈衛星通訊、情報共享、資訊公開及網路能力，大幅提升烏克蘭戰力。中國分析人士甚至將美方早期對戰局的公開評估，視為一種刻意誤導俄軍判斷的「認知煙霧彈」，認為美國成功利用資訊戰誘使俄羅斯低估烏克蘭實力。不過，北京內部也深知，中國目前仍無法完全複製美國模式，既缺乏推動全球制裁的國際聯盟，也沒有石油、美元體系及星鏈等優勢，而在戰略訊息傳播和假訊息能力方面，更是遠遠落後於美國，因此未來必須持續透過軍民融合等方式持續加強。《War on the Rocks》指出，「癱瘓台北」概念核心包含三大作戰策略，，中國將透過包圍台北，切斷外部物資與資訊流通，阻止外界援助進入，同時針對指揮中心、通訊節點發動精準「硬攻擊」，再結合網路攻擊、電子干擾、分散式阻斷服務（DDoS）攻擊及AI深度偽造等「軟手段」，削弱台灣軍事通訊、新聞媒體及社群平台運作。，中國計畫利用無人載具、遠程火砲及特種部隊，鎖定台灣指揮官、關鍵設施及重要操作人員實施斬首行動，甚至透過武力或賄賂方式奪取電網、維修站等設施，以利後續登陸作戰。此外，也規劃攻擊機場跑道、變電站、污水處理廠等支援軍事行動的民生基礎設施，但刻意避免摧毀發電廠、水庫及航管塔等戰後難以重建的重要設施，為未來接管台灣預留條件。，文章指出，北京將透過演算法推播、深度偽造（Deepfake）、AI生成內容及社群媒體滲透，在Meta、TikTok等平台大量散播有利中國的資訊，並針對台灣軍民進行不同內容操作。研究認為，這類認知戰將配合中國早已滲透於台灣及美國社群平台的影響力行動，同步削弱台灣民眾對政府的信任，塑造北京「正義」形象，並指控台灣領導人失職，以最快速度瓦解抵抗意志，達成停止敵對行動的目的。文章最後指出，美國目前兵棋推演與戰略分析，多數仍偏重飛彈、軍事火力等動能攻擊，對於中國日益成熟的「認知作戰」與資訊戰規劃仍重視不足。《War on the Rocks》認為，中國早在21世紀初便提出「三戰」概念，包含輿論戰、心理戰及法律戰，近年更持續將相關理論轉化為實際能力，包括，以及近期對越南等地的資訊影響行動，，值得各界高度警惕。