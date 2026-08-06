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紐約洋基當家外野手賈吉（Aaron Judge）因右肋骨疲勞性骨折長期缺陣，經過昨日接受最新一期X光檢查後，傷勢有所好轉，他也獲得球團許可、開始輕度活動，稍早受訪時，賈吉也否定今年球季無法復出的傳言，直言時間剩下不多，他會把握時間趕快重回賽場。現年34歲的賈吉在4月下旬比賽中，因嘗試撲接而受傷，後續他持續帶傷出戰，最後一次出場是在台灣時間6月1日，對陣運動員比賽。此後他便一直待在傷兵名單中；加上球隊主力球員接連受傷，洋基正面臨嚴峻的陣容調度困境。昨日，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）雖然對賈吉本季復出持積極態度，但向《MLB官網》等媒體透露「本季報銷的可能性並非為零。」，此則消息也被快速傳開。然而，賈吉當天透過當地電視台《SNY》等媒體強烈反駁報銷一事，他表示：「我打算本季復出，沒有不復出的理由。從一開始我就是這麼打算的，我壓根沒想過今年就這樣不打球了。」「剩下的時間不多了，只剩大約52、53天，我必須盡快重返球場。」關於之前暫停所有棒球活動的賈吉，總教練布恩（Aaron Boone）則解釋道，賈吉已被允許開始「輕度訓練」，包括戶外跑步以及上半身肌力訓練等，這麼做的目的，無疑是希望於本季末回歸，幫助洋基衝擊季後賽。