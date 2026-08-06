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▲市長張善政盼讓桃園成為亞洲科技創新的重要據點。（圖／翻攝畫面）

▲桃園市長張善政與桃園青年事務局局長侯佳齡與現場團隊交流互動。（圖／翻攝畫面）

財團法人工業技術研究院與桃園市政府共同主辦的「桃園青創博覽會暨生醫新創媒合博覽會」5日登場。今年展會規模再創新高，集結逾200家新創團隊、40家以上產業夥伴及1,500位國內外專業人士，橫跨智慧製造、綠色科技及智慧醫療三大領域，打造從培育、展示、媒合到國際拓展的一站式創新平台，展現新創由在地扎根、加速成長到進軍全球市場的強勁動能。桃園市長張善政表示，桃園擁有完整的科技製造、生技醫療產業聚落，以及國際機場與便捷交通優勢，是臺灣新創鏈結全球市場的重要門戶。此次市府促成桃園青創博覽會與BIOMED-X跨域合作，匯聚產、官、學、研、醫療及創投資源，不僅讓創新技術找到資金、驗證場域與產業夥伴，更要讓桃園成為亞洲科技創新的重要據點。經濟部技術司簡任技正戴建丞表示，未來將持續整合產官研能量，協助生醫新創鏈結創投資金與國際通路，讓臺灣創新技術走向全球。工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅亦指出，透過「BIOMED-X」平台串聯資本與醫療資源，將協助新創跨越商品化門檻。本屆博覽會以「跨區域、跨產業、跨國際」為三大特色，桃園市政府青年事務局長侯佳齡表示，除設置桃園亮點專區外，更串聯北中南科學園區、地方政府及創育機構，並匯集工研院生醫加速器、國立陽明交通大學、聯新國際醫院及亞果生醫等學研與產業資源；國際專區則邀集加拿大、日本夥伴參展，打造從中央到地方、從校園到產業、從臺灣鏈結國際的創新網絡。本屆博覽會也集中呈現桃園青年創業培育成果。A8桃園智慧產業加速器團隊「台灣若美科技」及「摩絡人工智慧」入選國家發展委員會創業競賽百強，取得角逐千萬元獎勵資格；桃園天際線加速器團隊「在一起永續科技」登上美國紐約納斯達克舞台；安東青創基地團隊「互宇向量」研發的光纖陀螺儀，更隨「石虎一號」衛星成功升空。相關成果均於本屆博覽會展出，展現新創跨足國家級競賽、全球資本市場與太空科技的實力。本屆展會於桃園會展中心舉辦，同步規劃產業論壇、國際創新交流、技術展示及一對一商業媒合，邀請國內企業領袖及來自美國、加拿大、泰國、日本等國際專家，分享AI應用、智慧製造、綠色科技、生醫創新及國際市場趨勢。透過投資、技術、場域與通路的精準對接，協助新創團隊取得訂單、資金及海外合作機會，也展現桃園持續完善創新創業生態系、打造國際新創交流平台的成果，讓更多優秀團隊從桃園出發、走向世界。