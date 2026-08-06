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為精進災害防救組織與量能，行政院會今（6）日通過內政部擬具的「災害防救法」部分條文修正草案，將「海嘯」及「堰塞湖」增列為法定天然災害，明定由內政部及農業部擔任中央主管機關，確保權責明確，並增訂各公務機關應置「災防長」，負責推動及監督機關災害防救相關業務等。內政部長劉世芳表示，為落實「專業導向，專人負責，專職防災」的核心理念，本次修法特別汲取114年丹娜絲颱風、樺加沙颱風及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖等災害經驗，旨在打破過往各部會防救災業務散見於各個計畫，較缺乏具體執行力的困境。內政部說明，本次修法重點包括將「海嘯」及「堰塞湖」增列為法定天然災害，並明定由內政部及農業部擔任中央主管機關，確保權責明確；行政院原設中央災害防救委員會及災害防救辦公室，改由指定專責機關辦理，負責推動重大災害防救任務及措施等相關業務；增訂各公務機關應置「災防長」，負責推動及監督機關災害防救相關業務；明定各級政府及公共事業應置專職人員執行災害防救工作；增訂鄉（鎮、市、區）及山地原住民區公所應設置防災協作中心，並得運用一般替代役協助辦理災害防救及協作中心相關業務，落實推動民眾疏散撤離、避難收容處所開設與運作、物資發放等工作。內政部指出，「災害防救法」自89年7月19日制定公布以來，歷經11次修正，法制體制已具基礎，但面對極端氣候與複合型災害的嚴峻挑戰，包括113年花蓮大地震、114 年丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖等應變經驗，以及全球都面臨極端氣候挑戰，包括出現高溫、豪雨、大規模震災等災情，皆顯示災害防救需隨時與時俱進。內政部強調，本次修法將進一步強化地方政府及鄉（鎮、市、區）公所自我防護與災害應變量能，提升面對極端氣候及重大災害的整體韌性，草案經行政院院會通過後，將送請立法院審議，內政部也將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼儘速完成修法，健全我國災害防救體制。對此，卓榮泰裁示時表示，本案送請立法院審議後，請內政部積極向立法院朝野各黨團充分溝通說明，及早完成立法程序。