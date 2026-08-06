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建築與自然交會的地景創作 藝術融入日常生活

▲豪華朗機工作品《空總．家靜》。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲徐婷《走在雲的陰影處》。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲劉致宏《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲劉文瑄《手雨》。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲江忠倫與林建志的作品《黑夢》。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

與白天不同光景 如夢似幻的沉浸光影體驗

▲丁建中《暗潮 5s》以大型燈光裝置在未來廣場創造可進入、可穿越的沉浸空間。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

▲有用主張《幻象瀑布－空總》則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的夜間風景。（圖／翻攝自「晴空季2026」官網）

文化空總《晴空季 2026》

台灣當代文化實驗場C-LAB（以下簡稱文化空總）除了有2026臺灣文博會的「文化策展」可逛，還有年度盛事「晴空季2026」，即日起到11月15日於空總國家文化基地登場。隨著園區舊辦公大樓與戰情大樓修復完成，展覽打破歷史建築和都市生活分隔線、日夜限制，將園區打造為都市中心的無邊際美術館。本次展出集結豪華朗機工、姚仲涵等指標性團隊打造的12件全新大型藝術裝置，並串連4件常駐典藏作品，帶給民眾免費且豐富的跨域視覺饗宴。本次「晴空季2026」展覽，共展出16件視覺藝術作品，文化部表示，16件作品分布於文化空總的廣場、草坪、榕樹、籃球場、舊加油站及建築周邊，透過裝置、燈光、聲響、彩繪與複合媒材等多元形式，帶領民眾從白天，走進夜晚的光影。目前文化空總的舊辦公大樓、戰情大樓修復完成，文化空總以古蹟大樓為中心，以「藝術縫合」整體歷史建築與戶外空間，藝術作品融合既有建築、自然環境，讓民眾可以自由進入行走、休憩。白天民眾可以欣賞藝術地景，晚上也能看到藝術品加上燈光後的光影表現。豪華朗機工《空總．家靜》：未來廣場上的大型複合裝置，翻轉古蹟結構語彙，打造穿透交會的藝術通道。徐婷《走在雲的陰影處》：以行走作為觀看方式，讓觀眾在明暗與虛實之間，感受空間、身體及時間的緩慢位移。劉致宏《軌跡》：以大尺度彩繪重塑籃球場意象。劉文瑄《手雨》：進駐舊加油站，讓原本具有明確功能的空間，產生輕盈而流動的新想像。賈茜茹《乘涼計畫：跨時空聲院》：從戰情大樓及古蹟大樓周邊的榕樹出發，創造樹蔭下休憩與交流的場景。陳怡潔藝術工作室《不要急，你做得很好》：於戰情大樓前廣場打造溫暖陪伴的光影繪圖。江忠倫、林建志《黑夢》：北草坪上可重組的大型結構，連結文明與未來的視覺想像。C-LAB 未來視覺實驗室、蔡奇宏《晴穹：晴空下的破曉旭日》：翻轉穹頂劇場（DOME）外觀，8月每周五、六、日夜間配合推出期間限定穹頂展映。丁建中《暗潮 5s》：未來廣場的大型沉浸燈光裝置，民眾可進入、穿越沉浸式體驗。姚仲涵《光電獸 #49－水風景》：於動畫基地廣場結合古蹟與光電媒介，打造具未來感的夜間流動劇場。有用主張《幻象瀑布－空總》：於榕樹廣場垂掛「光之瀑布」，營造樹群間的奇幻禪意。何采柔《I_空總》：以簡潔明亮的光體標記西草坪，展現夜間獨特空間尺度。除了12件新作品之外，「晴空季2026」還有4件既有作品，包括劉佳豪《向度製造－X》、莊金龍《光音－≋》、王仲堃《風聽－Ｏ》及涂維政《卜湳文明遺跡－魂遁之輪》。文化部表示，「晴空季2026」是文化部為實踐空總成為國家文化基地的重要展覽，後面也會陸續舉辦導覽活動，讓民眾探索空總歷史記憶和故事。空總國家文化基地（台北市大安區建國南路一段177號）即日起至11月15日（12件新作展出至10月31日），園區燈光與既有常設作品每日夜間點亮時間為18:00至23:00。全園區戶外免費參觀