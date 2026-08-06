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▲今天晚上開始，白海豚外圍雲系將開始影響台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲受到白海豚外圍雲系影響，沿海地帶要注意長浪。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日苗栗以北、南投、嘉義以南地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：06日下午至06日晚上◾大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島氣象署指出，今（6）日各地大致上為多雲到晴的天氣，環境為偏北風，迎風面的桃園及宜蘭偶爾有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，午後請注意天氣變化並攜帶雨具備用；晚上開始隨著白海豚颱風外圍雲系靠近，西半部地區有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星短暫陣雨，今晚至明（7）日清晨中南部地區有局部大雨發生的機率，請多留意。各地高溫普遍在32至35度，新北、宜蘭、花蓮及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，宜蘭及花蓮有機會出現局部焚風，中午前後紫外線偏強可達過量級或以上，外出請做好防曬並多補充水分。受到白海豚颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。