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▲中市社宅近期張貼的一張消保法宣導海報，竟大剌剌印著「中國國徽」，引爆民眾與網友強烈怒火(圖／張芬郁提供2026.8.6)

台中市政府遭「阿共」滲透？中市社宅近期張貼的一張消保法宣導海報，竟大剌剌印著「中國國徽」，引爆民眾與網友強烈怒火。面對市議員張芬郁炮轟市府「螺絲掉滿地」，都發局長李正偉急滅火，解釋是同仁「AI產圖惹禍」並坦承三大把關疏失，承諾全數下架並嚴懲究責。議員張芬郁在市議會都建水委員會質詢時指出，該海報由都發局政風室製作並張貼於多處社宅電梯，民眾發現海報上的行政機關圖示竟是中國國徽後，網路「一片炸鍋」，更有網友譏諷台中市政府已變成對岸的地方政府。張芬郁轉述陳姓民眾的陳情指出，該民眾氣憤致電市府政風室抗議，痛批，「這種海報到處貼，難道要讓中國說你們台中市政府也一心回到祖國懷抱？想到都覺得噁心！」要求市府出面說明。都發局長李正偉答詢時坦承錯誤。他表示，接獲反映後已於第一時間通知各社宅全面下架該文宣，並深刻檢討內部作業的三大疏失，承辦同仁使用AI生成圖片時，未審慎檢視背景圖示為中國國徽。政風室將文宣資料交由住宅科後便直接張貼，橫向聯繫缺乏把關。文宣對外釋出前，未能依程序交由長官進行最終的覆核與確認。李正偉強調，後續將針對作業流程深刻檢討改進，並會對相關失職人員進行處分。張芬郁進一步呼籲，市府各局處應正視AI產製內容的潛在風險。她舉例，過去有許多知名品牌因AI誤用簡體字或中國圖示而遭消費者抵制，台灣社會對此類敏感議題無法容忍。市府團隊在推動市政時，務必嚴加審核，切勿因一時輕忽導致市政工作「螺絲掉滿地」，進而引發市民的不信任與抵制。