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◼︎台北市8月7日停水範圍一次看

▲台北市士林區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市信義區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市8月7日停水範圍一次看

▲新北市中和區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市新店區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市8月7日停水範圍一次看

▲桃園市8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市8月7日停水範圍一次看

▲台中市8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市8月7日停水範圍一次看

▲台南市8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣8月7日停水範圍一次看

▲宜蘭縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣8月7日停水範圍一次看

▲彰化縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣8月7日停水範圍一次看

▲雲林縣斗六市8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣古坑鄉8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣市8月7日停水範圍一次看

▲嘉義縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣市8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣8月7日停水範圍一次看

▲屏東縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣8月7日停水範圍一次看

▲花蓮縣8月7日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，8月7日（週五）在以及共12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市8月7日停水影響範圍與時間，讓您迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：8月7日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社子街146巷及146巷7弄、150巷2號至8號🕦影響時間：8月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：基隆路1段172巷🕦影響時間：8月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：五常街53巷至民族東路410巷🕦影響時間：8月7日12時至20時(共8小時)📍停水地區中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。🕦影響時間：8月7日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷🕦影響時間：8月7日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：安和路三段2號至44號🕦影響時間：8月7日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街單號側19號至23號🕦影響時間：8月7日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街(仁華街至仁愛街)單雙號側🕦影響時間：8月7日10時至16時(共6小時)停水原因：巷弄汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。🕦影響時間：8月7日10時30分至15時30分(共5小時)停水原因：抽水機故障緊急搶修📍停水地區蘆竹區：草仔崎路。🕦影響時間：8月7日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大雅區：忠義里。共1個村里。🕦影響時間：8月7日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：和平路、民權路。🕦影響時間：8月7日13時至17時(共4小時)停水原因：用戶新設表位及外線作業📍停水地區五結鄉：親河路一段。🕦影響時間：8月7日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：仁愛街、光明街、平和路、思源路、明智路、樂群路、永平街、治平街、長安路、鹿東路、鹿興路。🕦影響時間：8月7日0時至05時(共5小時)停水原因：小區漏水調查📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、省中街、育英北街、育英南街、興北街、鎮東路、雲中街、雲林路一段。🕦影響時間：8月7日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區古坑鄉：中正路、中興一路、中興三路、中興二路、中華路、古興路、新生路、西平路。🕦影響時間：8月7日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：三民路、中正路、埔姜街。🕦影響時間：8月6日22時至7日04時(共6小時)停水原因：小區漏水調查作業封閉確認📍停水地區東石鄉：東石村 、猿樹村、溫港村、型厝村。🕦影響時間：8月7日0時至05時(共5小時)停水原因：小區管段測試📍停水地區嘉義市東區：成功三街。嘉義縣民雄鄉：中山路、中正路、中興一街、中興街、中華路、成功一街、成功三街、成功二街、成功五街、成功四街、成功街、新生一街、新生街。🕦影響時間：8月7日09時至18時(共9小時)停水原因：消防栓新設工程📍停水地區水上鄉：民生村忠孝街1~111號、和平街27~51號、和平街41巷1~67號、仁愛街35~53號、仁愛街41巷1~14號、仁愛街49巷1~7號等相關巷弄。🕦影響時間：8月7日09時至18時(共9小時)停水原因：消防栓新設工程📍停水地區嘉義縣：水上鄉寬士村崎仔頭1-6~1-222號等相關巷弄。🕦影響時間：8月7日0時至06時(共6小時)停水原因：漏水調查事宜📍停水地區枋寮鄉：保生村、中寮村、安樂村、隆山村/中山路、中正大路、中興路、保安路、保生路、僑德路、儲運路、力行街、安平路、安樂路、實踐街、建興路、德聖路、德興路、沿海路、海邊路、瓦窯路、義和路、義民路、金城路、金山路、金榮路、隆安路、隆山路、隆興路、隆華路。🕦影響時間：8月7日08時30分至15時30分(共7小時)停水原因：漏水調查事宜📍停水地區吉安鄉：宜昌一街、宜昌三街、宜昌二街、宜昌五街、宜昌四街、荳蘭三街、荳蘭二街、荳蘭四街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。