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中聯致癌油案延燒至今，外界關注衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、食安辦主任許輔等官員是否已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝今（6）日表示，他無法代為發言，但中聯油脂所在的台中市，地方首長依然無視食安規定，為市民把關才是最重要的法定責任，他們卻在進行政治攻防，讓人相當遺憾。行政院上午舉行會後記者會，媒體詢問，石崇良、姜至剛、許輔等官員是否已向卓榮泰請辭？李慧芝說究責部分，檢調正在偵辦調查，至於同仁個人想法，他無法代為發言，此刻行政團隊最重要的工作，還是努力維護食安環境和完善食安法規。李慧芝說，中聯油脂所在的台中市，地方首長依然無視食安規定，為市民把關才是最重要的法定責任，他們卻在進行政治攻防，讓人相當遺憾；他強調，國人期待的是中央地方攜手解決問題，重建人民對食安的信心，而非無止盡的政治操作。此外，中聯案最初致癌油使用比率20％以下產品不必下架，引起在野黨質疑，食藥署昨公開會議紀錄，其中，許輔發言建議，要求第二層產品要求業者自主檢驗，被藍委質疑在會中引導方向，且政院早知道20%問題油不用下架。李慧芝說，會議紀錄寫得非常清楚，20%的決定是依據7月4號專家會議當中的科學建議，後來第一線執行考量下，衛福部長石崇良7月7日宣布該批號全面下架，7月9日時，中聯問題油品已不止一批，行政院宣布4月到6月，所有中聯的產品全面預防性下架，檢驗不合格就會直接銷毀，通通都依據科學及制度；他強調，食安辦出席是本於權責，會議紀錄當中也有提到，中聯因為不符合規範，當時專家也否決復工的可能。