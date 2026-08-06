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台股今（6）日開低走弱，受到美股科技股回檔、日韓股市同步走跌影響，早盤一度重挫逾500點、回測4萬4000點大關，所幸低接買盤進場，指數跌幅逐步收斂，終場下跌214.90點，以44396.70點作收，成交量9404億元。權值股台積電（2330）今日全場都在平盤下震盪，終場下跌40元，收在2365元，跌幅1.66%。台股今日以下跌123.66點、44487.94點開盤，開盤後跌勢迅速擴大，早盤最低來到44024.32點，大跌587.28點，盤中一度逼近4萬4000點整數關卡。不過，隨著低接買盤陸續進場，指數跌幅逐步收斂，上午11時來到今日高點44601.24點，當時僅下跌10.36點，終場則收在44396.70點，較盤中低點拉回逾370點，呈現「深V」震盪格局。個股收盤表現方面，電子權值股普遍承壓，台積電下跌40元至2365元，跌幅1.66%；聯發科（2454）下跌80元至3920元，跌幅2%；廣達（2382）下跌2元至302元。相較之下，鴻海（2317）逆勢上漲6元，收264.5元；航運股長榮（2603）則下跌1元，收204元。美股主要指數前一交易日表現分歧，道瓊工業指數終場上漲263.24點，收在54349.12點；標準普爾500指數下跌12.97點，收7723.55點；那斯達克指數下跌221.55點，收26363.44點；費城半導體指數下跌170.38點，收12008.88點。受到美股科技股走弱、亞股同步回檔影響，台股今日開盤承壓，不過盤中低接買盤進場，使指數跌幅明顯收斂。後續仍須觀察權值股能否止穩，以及成交量能否持續放大，作為台股反彈能否延續的重要指標。