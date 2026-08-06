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簡舒培控冰箱藏過期食品 質疑稽查消息走漏

社會局：每案均調監視器 過往案件未見動手

家長質疑廣告不實 法務局允符門檻即協助團訟

夏莉絲幼兒園爆發不當對待幼兒事件，台北市議員簡舒培今（6）日再踢爆，有教師檢舉托嬰中心疑似提供過期食品及發黑蔬菜給幼童食用，直言「看得我拳頭都硬了」，質疑市府過去稽查未能發現問題，要求社會局立即前往查核。台北市社會局回應，稽查時均會檢視食品留樣及冰箱食材，未來將進一步強化無預警稽查。簡舒培在台北市議會民政委員會議中表示，夏莉絲體系自2023年至今已接獲多起檢舉，內容涉及托嬰中心超收、嬰兒床放置於逃生門旁、空氣品質標章疑似造假、消毒管理及工作人員休息時間不足等問題，另包括疑似不當對待幼童案件。簡舒培進一步出示檢舉教師提供的照片，指托嬰中心冰箱內疑有多項過期食品，供幼童食用的蔬菜也出現發黑情形。她形容照片「看得拳頭都硬了」，並質疑市府人員前往稽查時，看到的食品留樣狀況良好，實際供餐內容卻可能不同。簡舒培也轉述檢舉人說法，指園方疑似曾向員工聲稱「跟市府關係很好」，並要求不要任意檢舉。她因此質疑，園所在市府稽查前是否已掌握消息，要求社會局查明稽查程序有無資訊外洩。對此，北市社會局長姚淑文表示，社會局接獲檢舉後，都會派員前往現場查核並調閱監視器。針對先前一件疑似不當對待案件，畫面顯示幼童在午睡時間躲在桌下，之後被工作人員帶至另一間教室約兩分鐘，但未看到工作人員動手，因此當時認定未違反兒少相關法規，僅針對處理方式給予行政指導。至於托嬰中心是否存放或使用過期食材，姚淑文表示，稽查人員除檢查食品留樣，也會查看冰箱內食材有無過期；未來針對托嬰中心進行無預警稽查時，將更加嚴格把關。簡舒培指出，夏莉絲體系旗下涉及幼兒園、托嬰中心及補習班，部分家長質疑業者宣稱的師生比、營養師規畫膳食及雙語教學等內容與實際情況不符，希望市府協助提出消費爭議申訴，並研議發動團體訴訟。台北市法務局長連堂凱回應，依現行規定，團體訴訟原則上須達20名消費者，只要家長人數及案件內容符合法定要件，市府將提供相關協助。