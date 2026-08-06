2026臺灣文博會品牌商展今（6）日在台北南港展覽館1館登場，今年以「未來日常式（Future Everyday）」為主題，呼應年度主題「第零位元（The Zero Bit）」，集結超過870個國內外品牌、逾1200個攤位，規模創下歷年新高。《NOWNEWS今日新聞》整理今年文博會時間、地點、預約方式、交通及參觀攻略，帶大家一次掌握。
文化策展、品牌商展同步登場 兩大展區怎麼逛？
2026臺灣文博會分為「文化策展」與「品牌商展」兩大展區。文化策展自8月1日起於空總臺灣當代文化實驗場（空總國家文化基地）展出，將持續至8月31日，以「第零位元（The Zero Bit）」為年度主題，透過6個概念、5大展區、73件文化IP，帶領民眾探索文化、科技與創意交織的未來想像。
品牌商展則於8月6日至12日在台北南港展覽館1館舉辦，以「未來日常式（Future Everyday）」為策展概念，規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」及「有意識的設計」五大趨勢展區，集結文創品牌、IP授權、設計選物、生活用品及工藝創作，是每年最受歡迎的展區之一。
今年品牌商展共有超過870個品牌、1200多個攤位，展場面積較去年增加18%，並有來自日本、韓國、泰國、香港等地品牌及國際專業買家參與，持續打造亞洲重要的文創與IP交流平台。
不用門票！預約方式、入場規定一次看
不少民眾關心「文博會要門票嗎？」答案是不用。今年文化策展與品牌商展皆免費參觀。不過品牌商展8月6日至7日為專業人士日，僅開放事先完成登記的專業人士入場；8月8日至12日則全面開放一般民眾免費參觀。
今年品牌商展採「線上預約＋現場排隊」雙軌制，一般民眾可先至文博會官方預約系統，選擇參觀日期及時段，完成預約後取得QR Code，入場時出示即可；若未事先預約，也可依現場工作人員引導排隊入場。不過主辦單位提醒，假日人潮較多，建議提前完成預約，可節省等候時間。
地圖、交通、開放時間懶人包 出發前先收藏
🟡 文化策展
📌展期：8月1日至8月31日
📌地點：空總臺灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）
📌免費參觀
🟡 品牌商展
📌展期：8月6日至8月12日
📌8月6日至7日：專業人士日
📌8月8日至12日：一般民眾免費入場
📌地點：台北南港展覽館1館1樓（台北市南港區經貿二路1號）
🟡 交通方式
📌南港展覽館：搭乘台北捷運板南線、文湖線至「南港展覽館站」，步行即可抵達。
📌空總臺灣當代文化實驗場：可搭乘捷運至「忠孝新生站」或「大安森林公園站」，步行約10分鐘。
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2026臺灣文博會分為「文化策展」與「品牌商展」兩大展區。文化策展自8月1日起於空總臺灣當代文化實驗場（空總國家文化基地）展出，將持續至8月31日，以「第零位元（The Zero Bit）」為年度主題，透過6個概念、5大展區、73件文化IP，帶領民眾探索文化、科技與創意交織的未來想像。
品牌商展則於8月6日至12日在台北南港展覽館1館舉辦，以「未來日常式（Future Everyday）」為策展概念，規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」及「有意識的設計」五大趨勢展區，集結文創品牌、IP授權、設計選物、生活用品及工藝創作，是每年最受歡迎的展區之一。
今年品牌商展共有超過870個品牌、1200多個攤位，展場面積較去年增加18%，並有來自日本、韓國、泰國、香港等地品牌及國際專業買家參與，持續打造亞洲重要的文創與IP交流平台。
不少民眾關心「文博會要門票嗎？」答案是不用。今年文化策展與品牌商展皆免費參觀。不過品牌商展8月6日至7日為專業人士日，僅開放事先完成登記的專業人士入場；8月8日至12日則全面開放一般民眾免費參觀。
今年品牌商展採「線上預約＋現場排隊」雙軌制，一般民眾可先至文博會官方預約系統，選擇參觀日期及時段，完成預約後取得QR Code，入場時出示即可；若未事先預約，也可依現場工作人員引導排隊入場。不過主辦單位提醒，假日人潮較多，建議提前完成預約，可節省等候時間。
🟡 文化策展
📌展期：8月1日至8月31日
📌地點：空總臺灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）
📌免費參觀
🟡 品牌商展
📌展期：8月6日至8月12日
📌8月6日至7日：專業人士日
📌8月8日至12日：一般民眾免費入場
📌地點：台北南港展覽館1館1樓（台北市南港區經貿二路1號）
🟡 交通方式
📌南港展覽館：搭乘台北捷運板南線、文湖線至「南港展覽館站」，步行即可抵達。
📌空總臺灣當代文化實驗場：可搭乘捷運至「忠孝新生站」或「大安森林公園站」，步行約10分鐘。